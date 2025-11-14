На каких горнолыжных курортах сезон начался раньше обычного

Горнолыжный сезон в России почти на всех трассах начинается в декабре. Только не на Эльбрусе. А в этом году его открыли рекордно рано: с 1 ноября. Помогли ранние октябрьские снегопады. Чуть позже сезон зимних катаний начался в Башкирии. Возможно, в этом году не будут дожидаться декабря и в Пермском крае.

В новом зимнем сезоне на курорте "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) доступно более 20 километров трасс всех уровней сложности. Откроется новая зона катания в восточном секторе на высотах 3300-3500 метров. Там две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью 5,2 километра.

Об этом "РГ" рассказали в компании "Кавказ.РФ", которая управляет туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. На участке "Кругозор - Поляна Азау" запускают долгожданную систему освещения, что позволит кататься в темное время суток. А недавно ввели в эксплуатацию вторую очередь системы искусственного оснежения. Теперь она работает до высоты 3500 метров, что гарантирует стабильное снежное покрытие даже в теплую зиму.

Другой курорт в Приэльбрусье - "Чегет" - особенно привлекателен для опытных лыжников и сноубордистов благодаря крутым и техничным трассам, некоторым из которых присвоена черная (высшая) категория сложности. Здесь царит особая атмосфера: компактные гостиницы, уютные кафе и потрясающие виды на Эльбрус и Кавказские хребты. Бронирование гостиниц на курортах "Эльбрус" и "Чегет" идет активно, спрос заметно вырос по сравнению с прошлыми сезонами.

Курорт "Абзаково" расположился среди Уральских гор в Белорецком районе Башкирии. Туристы выбирают его за разнообразие склонов и красивые пейзажи - горы окружены хвойными многовековыми лесами. Кроме катания на лыжах и сноуборде здесь можно подняться на подъемнике на вершину Крыктытау, погулять по зимнему лесу. Работает аквапарк, Хаски-город и зоопарк. "Абзаково" уже открыло сезон, который продлится до апреля. Климат здесь сухой, а склоны укрыты от ветра горами. Поэтому морозы переносятся легко. По вечерам здесь зажигают тысячи огней, они словно сбегают со склонов. Все это создает завораживающую сказочную картину. Забронировать отдых в "Абзаково" в новогодние каникулы можно на три ночи, не меньше.

В пермской "Губахе" сезон начинается обычно в первой половине декабря. В этом году - возможно, раньше. Снежный покров уже формируется

В Пермском крае - более двух десятков горнолыжных комплексов. Один из крупнейших - "Губаха". Сезон здесь начинается обычно в первой половине декабря. В этом году - возможно, раньше. Снежный покров уже формируется. Еще один курорт края - "Такман" - недалеко от города Чусовой на реке Вильва. Здесь 10 трасс разной сложности. Качество их за год улучшилось: появились новые снегогенераторы и машины для уплотнения снега. Остановиться на "Губахе" можно в хостеле у подножья горы или в коттеджах на вершине. Рядом с "Такманом" есть мотель.

Последние годы Мурманская область первой в России открывала горнолыжный сезон. Но в 2025-м осень в Кольском Заполярье выдалась теплой. Так что вся надежда на декабрь. Здесь семь горнолыжных курортов, наиболее популярным считается "Большой Вудъявр" в Кировске. Располагается на Южном и Северном склонах горы Айкуайвенчорр. Все трассы имеют искусственное освещение, недавно построили две новые канатные дороги. "Когда будет открыт сезон, пока неизвестно", - сказали "РГ" в информационном центре курорта.

В Мурманске действуют еще два горнолыжных курорта - "Южный склон" и "Норд Стар". Из-за близости к Баренцеву морю, которое смягчает климат, сезон здесь начинают в декабре. Но и в этом месяце часто случаются оттепели. Перед тем как ехать, поинтересуйтесь прогнозом погоды. На курорте "Норд Стар" с вершины склона открывается красивый вид на южную часть Мурманска и Кольский залив. "Южный склон" находится за городом. "Не стоит льститься на низкую цену аренды жилья рядом с курортом, - предупредил директор туркомпании Владимир Онацкий. - Бывают случаи, что туристы бронируют жилье в центре города, а когда приезжают, то узнают, что жить будут на Северном проезде, куда добираться очень неудобно".

Что почем?

Сезонный ски-пасс (абонемент на подъемник) в "Эльбрусе" стоит 60 тысяч рублей. Но это пока действуют скидки, потом цена подрастет. Как и на пермской "Губахе". С 1 января ски-пассы подорожают, но не более чем на 20 процентов.

В пермском "Такмане" абонемент на новый сезон будет стоить 24 тысячи. Это на 33 процента дороже прежнего. А в "Жебреях" купить абонемент сейчас можно за 25 тысяч. Ски-пассы в башкирском "Абзаково" стоят от 1500 до 4000 рублей.

На 10-15 процентов подорожали номера в мотеле рядом с пермским "Такманом", но туристов это не отпугнуло - уже забронированы даже реконструированные в этом году люксы, где есть панорамные окна с видом на заснеженную гору. В башкирском "Абзаково" проживание для двух гостей обойдется от 24 до 79,2 тысячи. Одному в стандартном номере и с трехразовым питанием в 7200 рублей. Это на 15 процентов дороже, чем раньше.

Стоимость аренды квартиры в Кировске рядом с "Большим Вудъявром" - от 3 до 10 тысяч в сутки. На новогодние каникулы еще можно успеть забронировать квартиру по цене от 3800 рублей в сутки. А в Мурманске аренда жилья уже подорожала на 15-20 процентов. Можно снять квартиру посуточно от 3500 и до нескольких десятков тысяч рублей за сутки.