Под Тюменью реализуют два туристических инвестпроекта

Особо охраняемую территорию рекреационного назначения планируют создать вблизи села Кулаково под Тюменью. Там реализуют два инвестпроекта — современный конноспортивный комплекс и термальный парк.

© РИА Новости

В соответствии с разработанным законопроектом земли сельскохозяйственного назначения переведут в иную категорию, разрешающую строительство, сообщает URA.RU со ссылкой на документ.

В тексте также сказано, что проект «О создании особо охраняемой территории регионального значения рекреационного назначения» разработан в целях развития инвестиционного и туристического потенциала региона.

Ранее руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов в беседе с НСН рассказал, что в стране набирает популярность формат отдыха в загородных глэмпингах, особенно расположенных вблизи крупных мегаполисов.