В Россию стали чаще приезжать интеллигентные туристы из Китая

На Байкал стали чаще приезжать «более обеспеченные и качественные» туристы из Китая по сравнению с теми, кто посещал регион до пандемии. Об этом заявил руководитель туроператора «Байкалов» Анатолий Казакевич в беседе с порталом TourDom.

Собеседник издания отметил, что допандемийный поток в Россию пока не восстановился, но число путешественников из Поднебесной постепенно увеличивается. Он добавил, что сейчас формируется «новая волна»: количество туристов меньше, но чек на экскурсионные туры в три-пять раз выше.

«То есть, появились состоятельные туристы — семьи, люди более интеллигентные. Им интересны познавательные туры и акцент на природных красотах», — пояснил Казакевич.

Спикер рассказал, что раньше туристов из КНР возили китайские туристические компании и заселяли их в китайские гостиницы. По словам руководителя туроператора, цены на путешествия были низкие, и от туристов поступало много жалоб в адрес собственного министерства о некачественном оказании услуг.

«Например, им обещали показать Байкал, а довозили до кемпинг-отеля "Елочка". Показывали водохранилище, говорили: "Вот Байкал"», — признался Казакевич, добавив, что пандемия «это все обнулила, но негативный шлейф остался».

Другая тенденция, о которой говорится в источнике, — резкий рост доли самостоятельных туристов. Раньше китайцы ездили в Россию преимущественно большими группами по 20-50 человек, а сейчас людей в группе меньше. Кроме того, выросло количество индивидуальных путешественников.

Как отмечает издание, подобные тенденции характерны не только для Байкала, но и для Москвы, Санкт-Петербурга и других направлений внутри страны, популярных у гостей из КНР.

Ранее иностранные туристы признались в любви к уникальной российской природе. Согласно результатам исследования Центра стратегических разработок, 94 процента жителей Ирана, 91 процент жителей ОАЭ, 89 процентов жителей Индии, 88 процентов жителей Саудовской Аравии и 78 процентов жителей Китая и Омана рассматривают Россию как перспективное туристическое направление.