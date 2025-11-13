РГО и Аэрофлот разработали онлайн-путеводитель по регионам России

Русское географическое общество и авиакомпания «Аэрофлот» разработали интерактивный онлайн-путеводитель по 10 регионам России. В него включены Камчатка, Приморье и Сахалин.

© РИА Новости

Как сообщили EastRussia в пресс-службе РГО, теперь пользователи могут не только знакомиться с разнообразными достопримечательностями, но и сразу прокладывать оптимальные маршруты для будущих поездок. Путеводитель охватывает десять российских регионов — Красноярский, Приморский, Камчатский и Ставропольский края, Республики Алтай и Татарстан, а также Мурманскую, Иркутскую, Сахалинскую и Самарскую области. Для каждого из них подробно описаны природные и этнокультурные достопримечательности, размещены интерактивные карты с продуманными маршрутами и даны практические рекомендации, которые помогут грамотно организовать самостоятельное путешествие.

Первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов отметил, что проект преследует две ключевые цели: с одной стороны, создать удобные маршруты и функциональный инструмент для путешественников, с другой — способствовать сохранению природного и этнографического наследия регионов.

Особое внимание в онлайн‑гиде уделено объектам, которые раскрывают культурное многообразие и живые традиции народов страны, а также природным локациям, идеально подходящим для активного отдыха.

Функционал сайта позволяет как самостоятельно конструировать маршруты с помощью специальных блоков‑конструкторов, так и выбирать уже готовые программы — от коротких поездок на несколько до многодневных путешествий.

Путеводитель предлагает множество интересных идей для поездок: можно отправиться в крупнейший сафари‑парк, где обитают тигры и леопарды, понаблюдать за сивучами на Сахалине или за медведями на Камчатке. Любители вулканов и островной природы найдут здесь гид по Курильским островам, ценители морского отдыха — подборку лучших пляжей Приморья и многое другое.