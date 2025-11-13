На берегу Байкала собираются построить новый всесезонный курорт

Новый всесезонный курорт «Волшебный Байкал» собираются построить в Бурятии на берегу озера Байкал. Частный предприниматель готов вложить в проект 90 млрд рублей. Строительство предполагает государственно-частное партнерство.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Рабочее совещание по развитию масштабного туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал» в ОЭЗ «Байкальская гавань» прошло в Улан-Удэ с участием замглавы Минэкономразвития России Дмитрия Вахрукова и глава Бурятии Алексея Цыденова. Планируется, что курорт сможет принимать одновременно 5600 гостей.

На сегодня уже заключены инвестиционные соглашения с семью компаниями‑резидентами, которые приступят к созданию современной курортной инфраструктуры. В числе участников проекта — «Грин Флоу Байкал», «Космос Отель Байкал», «Международный Всесезонный Курорт Гора Бычья», а также другие значимые игроки рынка.

По словам представителей отрасли, активность инвесторов различается: одни находятся на этапе проектирования объектов, другие уже вовсю ведут строительные работы, а отдельные компании планируют запустить свои проекты уже в следующем году. При этом сложившуюся динамику развития особой экономической зоны эксперты оценивают как положительную.

Проект «Волшебный Байкал» имеет все шансы стать одним из самых масштабных инфраструктурных начинаний в масштабах всей страны.

Ранее сообщалось, что курорт «Волшебный Байкал» будет расположен на обоих берегах озера – в Иркутской области и Республике Бурятия. В Иркутской области в курорт войдет город Байкальск и новая локация «Байкальская слобода» около поселка Тальцы, где находится архитектурно-этнографический музей. На бурятской стороне курорт будет создан в особой экономической зоне «Турка – Горячинск». Среди планируемых объектов: термальные комплексы, клиника восточной медицины, а также бальнеологические, восстановительные и спа-центры.