«Интеллигенты из Китая» осчастливили туроператоров России

На Байкал поехали «более обеспеченные и качественные туристы из Китая» по сравнению с теми, кто посещал регион до пандемии. О новых тенденциях TourDom.ru рассказал руководитель туроператора «Байкалов» Анатолий Казакевич.

Допандемийный поток, по его словам, пока не восстановился, но постепенно число туристов из КНР увеличивается. При этом произошли качественные изменения.

«Раньше возили туристов с севера КНР китайские туристические компании в китайские гостиницы. Были низкие цены и много жалоб от туристов в адрес собственного министерства о некачественном оказании услуг. Например, им обещали показать Байкал, а довозили до кемпинг-отеля “Елочка”. Показывали водохранилище, говорили: “Вот Байкал”».

По словам Казакевича, пандемия это все обнулила, но негативный шлейф остался.

Сейчас же формируется новая волна:

«Меньший поток количественно, но чек в 3-5 раз выше (стоимость экскурсионного тура - около 80 тыс. руб. с человека за 5 дней. - Ред.). То есть появились состоятельные туристы - семьи, люди более интеллигентные. Им интересны познавательные туры и акцент на природных красотах».

Еще одна тенденция - резкий рост доли самостоятельных туристов. Раньше отдыхающие из Китая ездили преимущественно группами, причем большими - по 20-50 человек. Сейчас группы, как правило, меньше и много индивидуалов.

Подобные тенденции характерны не только для Байкала, но и для Москвы, Санкт-Петербурга и других мест, популярных у гостей из КНР. «Самостоятельных и состоятельных стало больше, если не сказать большинство», - прокомментировал гендиректор туроператора TS tours Сергей Назаров, отметив при этом, что общее количество туристов по сравнению с допандемийными временами упало. «Действительно, сейчас к нам едут более богатые туристы из Китая. Чек в среднем вырос, а группы стали меньше. Также очевидно, что увеличилось число так называемых "самотуристов", но подсчитать, насколько именно, проблематично - нет соответствующих статистических данных», - рассказал председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов.

Очевидно, рост турпотока из Китая подстегнет ответное введение безвизового режима со стороны России. В начале октября Владимир Путин заявил, что ответит на инициативу КНР зеркально. Сейчас, по данным МИД, идет работа в «межведомственном формате». Впрочем, радикального увеличения числа туристов ждать не стоит, по оценке Александра Львова, будет рост на уровне 10-15%: «Китайцев при поездках в Россию крайне редко останавливали и останавливают сложности с визами».