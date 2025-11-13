В Ивановской области выросла популярность круизного туризма

Завершившийся сезон речной навигации подтвердил растущую популярность круизного туризма в Юрьевец, Кинешму и Плес. В общей сложности в этих городах было принято 584 судна. Возвращение Кинешмы и Юрьевца на карту круизного туризма России состоялось при поддержке губернатора Станислава Воскресенского после значительного перерыва.

Специально разработанные экскурсионные программы предоставили возможность туристам не только осмотреть основные достопримечательности, но и погрузиться в культуру региона, посещая музеи и знакомясь с местными обычаями.

Кинешма установила рекорд, приняв 218 туристических теплоходов (апрель-октябрь 2025 года), с общим числом отдыхающих около 35 тысяч.

В Юрьевце количество судозаходов выросло на 20%. 800-летний город принял в этот период 114 круизных судов и около 13,5 тысячи путешественников. Основными событиями сезона стали празднование юбилея Юрьевца, марафон "Кантата. Россия", фестиваль "Зеркало. Философия Тарковского", а также дни малых городов Ивановской области.

Туристам предлагалась насыщенная программа: пешеходные экскурсии по историческому центру с посещением Музейного центра А. А. Тарковского, художественного музея и других интересных мест.

Живописный Плёс в текущем году посетили свыше 58,8 тысячи туристов на 252 теплоходах, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.