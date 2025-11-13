Почему туристы едут в Коми

Коми – не самое распространенное направление для туризма из-за непростой логистики и не сильно развитой инфраструктуры. Однако этот регион может покорить нетронутой красотой природы и подарить незабываемые впечатления от походов и сплавов по рекам. Любители экстремальных приключений точно останутся в восторге – подробнее в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

О том, что нужно обязательно посетить и сделать в Коми, «ФедералПресс» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко:

1. Национальный парк «Югыд ва» и плато Маньпупунёр.

Это визитная карточка не только Коми, но и всей России.

Плато Маньпупунёр – культовое место с семью гигантскими каменными столбами высотой от 30 до 42 метров – примерно с 10 и 14-этажный дом. Является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Столбы называют «мансийскими болванами» и даже «пупами». В переводе с языка народов манси, коренных малочисленных жителей Северного Урала, название плато означает «малая гора идолов».

Место привлекает своей невероятной энергетикой, мистической атмосферой и потрясающими панорамами. Однако добраться сюда непросто: либо пешком, либо на вертолете. Плато посещают в составе организованных групп с проводником. Это многодневные пешие походы или вертолетные туры.

2. Плато Торре-Порре-Из

Плато Торре-Порре-Из является одной из наиболее знаковых достопримечательностей Приполярного Урала, расположенного на территории Коми. Согласно мнению местных жителей, невозможно в полной мере оценить красоту Уральских гор без посещения плато Торре-Порре-Из.

3. Сплав и рыбалка на реках

Республика Коми – рай для водного туризма. Можно выбрать маршруты разной сложности по рекам: Печора, Щугор, Илыч, Уса. Отважившихся на сплав ждут невероятно красивые пейзажи по берегам, а рыбаков – хариус и таймень.

Также можно посетить: нацпарк «Югыд ва», Печоро-Илычский заповедник, заказник «Параськины озера», нацпарк «Койгородский».

Кому подойдет путешествие в Республику Коми:

– Опытным туристам-походникам, готовым к многодневным треккингам.

– Фотографам и блогерам, ищущим уникальные локации.

– Рыбакам и охотникам.

– Экотуристам, ценящим дикую природу.

«Путешествие в Республику Коми требует тщательной подготовки, хорошей физической формы (для активных туров) и, как правило, немалого бюджета (особенно если планируется вертолетная заброска). Но те эмоции и впечатления, которые получают туристы, с лихвой окупают все затраты», – пояснил Петр Щербаченко.

Между тем в регионе активно строятся глэмпинги. Так, в 2024 году введены в эксплуатацию десять модульных некапитальных средств размещения для круглогодичного и комфортабельного пребывания туристов. До конца 2025 года в эксплуатацию введут еще 14 современных глэмпингов и одну кемпинг-стоянку, сообщили «ФедералПресс» региональные власти.

Плато Маньпупунёр – культовое место с семью гигантскими каменными столбами высотой с 10 и 14-этажный дом

Активно развивается инвестиционный проект «Парк загородного отдыха Еляты-парк». В 2024 году за счет средств субсидии были приобретены шесть модульных домов общей вместимостью 30 мест. Планируется построить глэмпинг на 18 домов, семейный отель на 36 номеров, банный СПА-комплекс, детский развивающий центр, экопарк с вольерами для животных, а также благоустроить территорию, на которой разместят маяк, пристань, вантовый пешеходный мост, водяную мельницу и храм.