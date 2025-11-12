Ограничения мобильного интернета отразились на работе турагентов

Меры по ограничению мобильного интернета из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в некоторых российских регионах ужесточаются, что сказывается и на турбизнесе.

© РИА Новости

Как рассказала «ТурДому» турагент Галина Е., проживающая в одном из городов Поволжья, граничащих с Ульяновской областью, работать можно только из офиса, где есть кабельный интернет. Выйти в Сеть по дороге из дома или обратно сложно, и в итоге оказываешься «как в вакууме».

«Отследить задержку рейса нет возможности, так как почта и сайты аэропортов не загрузить. Ну и, соответственно, забронировать вечером горящий тур тоже невозможно», – описала трудности Галина.

Общаться с клиентами вне офиса получается, лишь переключив связь на 2G. Есть и еще вариант – напроситься в гости к знакомым, у которых есть кабельный интернет. И такие проблемы, по словам Галины, возникают уже около 3 месяцев.

Коллеги в турагентствах Ульяновска подтверждают, что трудности с мобильным интернетом есть, но работе это не мешает, так как уже привыкли.

«Перебои возникают, но нечасто. Мы все равно справляемся с запросами», – разъяснила сотрудница одной из компаний.

Ситуация в других регионах России похожая – всем приходится приспосабливаться.

«Да, не совсем удобно общаться. Раньше билеты можно было просто отправить в мессенджеры. Сейчас за ними нужно приезжать лично. <...> Иногда бывает, что турист не может дозвониться и увидеть, с какой табличкой его встречают в аэропорту на трансфер», – рассказала руководитель сочинской компании «Аэлита» Александра Сердюченко.

Ранее СМИ сообщали, что ограничения на мобильный интернет в Ульяновской области введены «до окончания СВО». Однако на пресс-конференции эту информацию назвали «неверной интерпретацией»: ограничения вводятся не повсеместно, а лишь вокруг стратегически важных объектов. Недавно зоны безопасности действительно расширили, но сделано это по всей стране согласно решению федеральных властей.