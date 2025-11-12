Анонсировали спецрейс для наблюдения метеорного потока Геминиды

Вылет самолёта будет организован в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года в рамках проекта Astro Night.

© Unsplash

В госкорпорации отметили, что пассажиры увидят астрономическое явление в условиях, близких к идеальным, для этого включат специальное освещение салона самолёта. Они смогут наблюдать звездопад с высоты 10 тысяч метров, подчеркнули в пресс-службе.

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Борис Глазков рассказал, что на борту лайнера будут также находиться действующие космонавты, которые поделятся интересными фактами о работе на орбите.

«Одна из задач — показать, что Вселенная и то, что в ней происходит, на самом деле, ближе ко всем нам, чем кажется. Поток Геминиды — событие, за которым будут наблюдать любители астрономических явлений на всей Земле», — подчеркнул Глазков.

По его словам, самолёт возьмёт курс строго на север, к Полярному кругу, что увеличивает шансы поймать в объективы не только метеоры, но и северное сияние, если геомагнитная активность будет достаточной.