Стало известно, сколько туристов посетило Псков с начала года

Порядка 262 тысяч туристов посетили Псков в период с января по сентябрь текущего года. Представители власти отметили, что показатель говорит о стабильном интересе к региону.

«Люди приезжают, их больше, просто они останавливаются не в коллективных средствах размещения, а наверняка снимают квартиры или дома за городом», – уточнила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь в рамках программы на радиостанции «Серебряный дождь».

Объем этого «теневого» сегмента, который включает около 700 объектов, достигает 30 % от общего турпотока. Рост числа туристов подтверждается и повышенной загруженностью транспорта. В среднем турист проводит в Пскове три дня.

