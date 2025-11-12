Менеджер турфирмы получила 10 миллионов рублей от махинаций с кешбэком

В Тюмени перед судом предстанет менеджер туристической фирмы, обвиняемая в крупном мошенничестве с использованием государственной программы туристического кешбэка. По данным прокуратуры Тюменской области, женщина незаконно получила из федерального бюджета более 10,5 млн руб.

Как сообщили в надзорном ведомстве, обвиняемая, фактически руководившая компанией, для обналичивания средств привлекла свою дочь и зятя. Схема заключалась в организации фиктивной оплаты свыше 500 туристических путевок, которые в реальности не приобретались, а отдых по ним не предоставлялся. Для получения выплат использовались как их собственные банковские карты, так и карты близких родственников.

По информации РБК Тюмень, фигуранткой уголовного дела является Виктория Голина, которую в компанию «Путешествия» трудоустроил ее супруг. Несмотря на то что все незаконно полученные средства уже возвращены в государственный бюджет, обвиняемым грозит серьезное наказание. Санкция инкриминируемой статьи о мошенничестве при получении выплат предусматривает до 10 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела будут рассмотрены в Ленинском районном суде Тюмени.

Напомним, программа туристического кешбэка действовала в период с 2020 по 2022 год и позволяла путешественникам вернуть 20% от стоимости поездки по России при условии оплаты картой национальной платежной системы «Мир».