Куда поехать в отпуск в июне 2026 года в России и за границей

Действительно, в начале лета на курортах не так много людей, что делает июнь привлекательным для поездок. «Лента.ру» рассказывает, куда можно поехать в июне, где доступные морские курорты, как до них добраться и сколько стоит такой отдых в 2026 году.

© Lenta.ru

Куда поехать по паспорту РФ недорого

Разлив мазута в Черном море 15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута. Для купания и отдыха в 2025 году были закрыты пляжи Анапы и некоторые курортные зоны в Темрюкском районе. В Крыму, Геленджике и Сочи купаться было можно.

Курорты Краснодарского края

Еще в мае вода в Черном море начинает достаточно прогреваться, а в июне уже достигает оптимальной температуры для купания. Поэтому местные курорты уже можно рассматривать для путешествия в начале лета.

На курортах Черного моря активный туристический сезон начинается в мае и к июню почти достигает апогея. К тому же первый летний месяц — это начало каникул у школьников. Планируя отпуск, стоит учитывать, что на популярных пляжах может быть людно

В связи с этим имеет смысл выбрать для отдыха менее популярные туристические локации — например, вместо Сочи и Ялты — Витязево, Дивноморское или Джемете.

Самые популярные места у туристов — Сочи, Анапа и Геленджик. Средняя цена ночи размещения в июне составляет 3-5 тысяч рублей в зависимости от направления

Среди самых бюджетных вариантов в июне в Краснодарском крае — Горячий Ключ, где ночь проживания в среднем стоит 2,5 тысячи рублей, Шепси (2,3 тысячи), Ольгинка (3 тысячи), Кучугуры (3,4 тысячи).

Курорты Краснодарского края — это всегда тепло, много цветущих растений, свежие морепродукты, домашние вина, а также масса достопримечательностей. Например, в Сочи можно посмотреть дендрарий, а также Олимпийский парк, построенный специально для гостей зимних Олимпийских игр 2014 года.

Курорты Черного моря очень разнообразны с точки зрения ландшафта. Например, если хочется просто поплавать и позагорать на пляже с детьми, можно выбрать Анапу и Тамань. А если вы поклонник хайкинга, стоит поехать в Новороссийск и Геленджик. Там же можно покататься на джипах.

Стоимость тура: от 40 000 рублей за 10 дней (здесь и далее использована информация из одного из крупнейших агрегаторов туров).

Как добраться

На самолете — прилететь нужно в аэропорт в Сочи (стоимость билета от Москвы — от 11,6 тысячи рублей, информация здесь и далее — от одного из самых крупных сервисов по покупке авиабилетов). Оттуда ходят скоростные электрички «Ласточка», а также автобус, чуть дороже выйдет такси. Раньше можно было добраться из аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара, но сейчас они временно закрыты.

На поезде — в любой удобный город, ближайшая к Москве станция — в Новороссийске (стоимость билета от 9500 рублей). Но в Геленджике железнодорожного вокзала нет.

На автобусе — автобусные туры к курортам Черного моря популярны, поскольку выходят дешевле, чем путешествия поездом или самолетом (билет на автобус Москва — Сочи стоит от 5000 рублей). Автобусы ходят из столицы и крупных южных городов России — например, из Минеральных Вод и Нальчика. Но из более удаленных регионов добраться этим видом транспорта не получится.

Какая погода

Июнь — приятный теплый сезон в Краснодарском крае, который предвещает подъем самой большой жары в июле. Воздух в июне прогревается до +24…+26 градусов, а вода в Черном море — до +17…+21 градуса.

Чем заняться

В первую очередь — пляжным отдыхом. Но если купаться и загорать станет скучно, можно забронировать морские прогулки, а также заняться хайкингом, исследовать местные водопады и горы. В крупных городах есть аквапарки, также можно сходить в океанариумы и дендрарии.

В Сочи, помимо Олимпийской деревни, можно погулять в горах, на курортах Красной Поляны, всего их три. Первый — одноименный, второй — «Газпром Поляна», третий — «Роза Хутор». В каждом из них есть канатная дорога, с которой открывается вид на Кавказский хребет.

Абхазия

Абхазия — гостеприимная республика, которую многие туристы любят за невысокие цены, радушие, разнообразную природу, а самое главное — за то, что въехать в нее россиянам можно без загранпаспорта.

Абхазия находится близко к Сочи, но отдых обойдется тут значительно дешевле, поэтому некоторые путешественники предпочитают ее самому популярному отечественному курорту.

Стоимость тура: от 60 тысяч рублей на 10 дней на одного человека.

Как добраться

На самолете — в Абхазии нет аэропортов, но можно воспользоваться международным аэропортом в Сочи (Адлер). Рейсы отправляются из аэропортов крупных городов России (стоимость билета от 11,6 тысячи рублей из Москвы), далее можно поехать на автобусе или на машине. Расстояние до Сухуми — примерно 146 километров.

На поезде — из Москвы идет прямой поезд до Сухуми — он проходит через Рязань, Воронеж, Ростов, Краснодар, Туапсе и множество менее крупных российских населенных пунктов (стоимость билета от 11 тысяч рублей, время в пути один день и 15 часов). Прямой поезд также есть из Санкт-Петербурга, но дорога займет почти 2,5 дня.

На автобусе — Сочи граничит с Абхазией, поэтому можно воспользоваться автобусными турами, которые идут от границы и до самых востребованных туристических точек страны.

На автомобиле — на личном автомобиле или на такси также можно отправиться из Сочи в Абхазию через КПП «Псоу». На границе всех обязательно попросят выйти из машины для проверки документов — это нормально.

Какая погода

Погода в Абхазии такая же, как в Сочи — это мягкий климат Черного моря. В июне воздух прогревается в среднем до +25…+27 градусов, а вода — до +20…+22 градусов.

Чем заняться

В Абхазии пляжи в основном галечные — в частности, такие в самом близком к Сочи абхазском курорте — городе Гагра. Есть также и песчаные и песчано-галечные пляжи. Для отдыха у воды подойдут основные курорты страны — помимо Гагры, это Сухуми, Новый Афон, Пицунда, Гудаута. В этих городах развито направление морских развлечений — например, можно позаниматься дайвингом, отправиться на экскурсию по морю или полетать на параплане.

Жемчужина Абхазии — живописное горное озеро Рица, купаться в нем холодно, но можно прогуляться по лесу или взять напрокат лодку.

Любители экстремального отдыха могут арендовать автомобиль и отправиться в путешествие по горным серпантинам, а если нет прав, можно записаться в джип-тур.

Крым

Крым — традиционно одно из самых востребованных направлений внутреннего туризма, которое, однако, несколько Украине (СВО). Впрочем, спрос на крымские курорты постепенно возвращается. Это направление сейчас чаще выбирают те, кто уже отдыхал в Крыму, и те, кто хочет сэкономить, — цены на туры там в четверть дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

Далеко не везде в Крыму дешево: средняя стоимость ночи бронирования в Ялте, Феодосии, Алуште колеблется около отметки 3500 рублей. При этом в Николаевке цена за ночь составит около 1700 рублей, в Керчи — 2600 рублей, в Саки — 2400 рубля.

Чем ближе туристический сезон, тем больше бронирований в Крыму. Туроператоры отмечают взрывной рост спроса на туры в этот регион

В Крыму сейчас есть риски безопасности: над полуостровом закрыто небо, местные ПВО часто перехватывают беспилотные летательные аппараты, введен режим повышенной готовности.

Стоимость тура: в среднем от 40 тысяч рублей за 10 ночей.

Как добраться

Самолетом — в 2026 году по небу добраться в Крым нельзя.

На поезде — прямые маршруты следуют из Москвы до Симферополя (цена на билеты — от 3178 рублей), Севастополя (от 3239 рублей) и Евпатории (от 3961 рубля) и из всех крупных городов России.

На автобусе — автобусные туры отправляются из многих крупных городов страны — например, из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Воронежа и Краснодара. Билет на одного человека из Москвы обойдется в 3500 рублей.

На автомобиле — добраться до Крыма можно и на личном авто.

Какая погода

Туристический сезон в июне на пляжах Крыма начинается во второй половине месяца, когда воздух прогревается до +23…+25 градусов, а вода — до +18…+20.

Чем заняться

В Крыму можно отдохнуть сразу на двух морях — полуостров омывается Черным и Азовским морями, есть пляжи на любой вкус: от песчаных до галечных и даже ракушечных. В Евпатории, например, можно отдохнуть на пляже «Лазурный берег», который славится таким же белым песком, как на Мальдивах.

Главные крымские курорты — Евпатория, Алушта, Ялта, Судак, Коктебель, Феодосия

Крым — отличное место не только для отдыха на пляже, но и для туризма — как морского, так и горного. Можно подняться на смотровую площадку горы Ай-Петри, спуститься в пещеры — например, в Геофизическую и Трехглазку. Кроме того, стоит прогуляться по тропе Голицына на склоне горы Коба-Кая неподалеку от крымского поселка Новый Свет. А также съездить в античный Херсонес.

Курорты Азовского моря

Азовское море более мелкое и не окружено горами, поэтому оно быстрее прогревается. А еще оно менее популярно у туристов, поэтому чище, а отдых на его курортах дешевле. Крупнейший курорт Азовского моря — Ейск, также популярны у туристов Керчь, Пересыпь, станции Должанская и Голубицкая.

Как добраться

На поезде — прямые маршруты связывают Москву и Санкт-Петербург с Ейском (стоимость билета от 4 тысяч рублей).

На автобусе — автобусы курсируют из Москвы и Сочи в Ейск (стоимость билета от 3,9 тысячи рублей).

На автомобиле — на собственном автомобиле можно доехать до Ейска по трассе М-4 «Дон».

На самолете — в самом Ейске нет аэропорта, но можно долететь до Сочи, а уже там сесть на автобус или на поезд.

Какая погода

Курорты Азовского моря комфортнее всего именно в июне, когда еще не сильно жарко. В июне воздух прогревается до +24…+26 градусов, а вода — до +23…+25.

Воздух в Приазовье из-за степей поблизости более сухой, поэтому жара переносится сложнее, чем, например, во влажном климате Сочи

Чем заняться

Азовские курорты стоит посетить семьям с маленькими детьми, пожилым, а также тем, кто ищет спокойного и размеренного отдыха, поскольку здесь почти отсутствуют ночные развлечения, а значит, в темное время суток там тихо. Местные пляжи в основном песчаные.

Но развлечения в Приазовье могут найти и любители активного отдыха. Из-за сильного степного ветра в местных курортных городах развиты парусные школы, кайтбординг, можно организовать полеты на параплане.

Отдых на море за границей

Одними из самых популярных направлений для туристов из России летом являются Турция и Египет, 2026 год — не исключение. Россиянам поездки в эти страны по-прежнему удобны тем, что для въезда не нужна виза, только загранпаспорт. Еще один плюс — и обслуживающий персонал в отелях, и экскурсоводы часто хорошо говорят по-русски. Однако отдых за рубежом обойдется значительно дороже.

Египет

Египет в июне подойдет тем, кто любит экстремально жаркую по российским меркам погоду. Красное море прогревается практически до температуры парного молока.

По словам турагентов, отели выше среднего и премиум-сегмента не будут делать больших скидок в летний сезон 2026 года.

Еще один неприятный момент — довольно долгий перелет: например, до Шарм-эш-Шейха из Москвы лететь примерно пять часов.

Россиянам для полета в Шарм-эш-Шейх на 14 и менее дней виза не нужна. А если планируется более длительный отдых, документ придется оформить

Стоимость тура: от 145 тысяч рублей за семь дней на двух человек.

Как добраться

На самолете — есть прямые рейсы, которые соединяют крупные города России и крупнейшие курорты Египта. Речь идет, например, о Шарм-эш-Шейхе, Каире и Хургаде.

Какая погода

В июне воздух на египетских курортах разогревается до +34…+36 градусов. А море прогревается до +28…+30 градусов.

Чем заняться

В Египте два основных направления отдыха: пляжный и туристический. А для любителей активного морского отдыха организуют дайвинговые заплывы, во время которых можно своими глазами увидеть коралловые рифы и их обитателей.

Красное море — самое соленое в мире из тех, на которых можно традиционно отдохнуть у воды. Солонее его только Мертвое море. Такая вода помогает в лечении и кожных болезней, и недугов дыхательных путей, поэтому египетский отдых у воды очень полезен, в том числе для детей.

Для семей с детьми предпочтительнее Хургада: на этом курорте долгий заход в море. Шарм-эш-Шейх лучше выбирать парам и компаниям, которые больше ценят активный отдых.

Традиционно все, кто едет отдыхать в Египет, берут экскурсии к пирамидам — например, к самой старой в мире пирамиде Джосера в Саккаре, которая была построена примерно в 2650 году до нашей эры, ее архитектором считается Имхотеп — древнеегипетский мыслитель, визирь фараона Джосера.

Гробницы фараонов нового царства также можно посмотреть на экскурсиях — они находятся в скалистом ущелье, которое называется Долиной царей.

Турция

Турция, омываемая сразу тремя морями — Черным, Эгейским и Средиземным, — является самым популярным направлением заграничного пляжного туризма для россиян. Ее любят за въезд без визы, умеренные по меркам таких путешествий цены, отсутствие языкового барьера (в туристических городах Турции многие знают русский язык) и за возможность отдыхать не только на пляже, но и в горах, термальных источниках или на активных прогулках.

Стоимость тура: от 150 тысяч рублей на семь дней на двух человек.

Как добраться

На самолете — прямые рейсы связывают самые крупные города России и крупнейшие курорты Турции. Причем самолеты летают не только отечественных, но и зарубежных компаний.

По морю — Сочи с Турцией связывает круизный лайнер. Но это долгое приключение: корабль доходит до точки назначения примерно за восемь дней. И дорогое — на одного человека билет будет стоить около 110 тысяч рублей.

На автомобиле — из Сочи в турецкий Трабзон ходят паромы для туристов на авто.

Какая погода

Отдыхать в Турции с комфортом можно уже с начала июня — к этому времени вода вода прогревается до +21…+23 градусов. А температура воздуха устанавливается на отметке в +26…+28 градусов.

Чем заняться

Лучшие города для пляжного отдыха всей семьей — Анталья, Аланья, Сиде, Белек и Кемер на Средиземноморском побережье. В этих регионах больше всего развита инфраструктура отелей с яркой анимацией для детей, чистые галечные и песчаные пляжи. В Бодруме и Мармарисе россиян традиционно меньше — эти курорты более любимы европейцами.

В Турции очень развит экскурсионный бизнес: туристам показывают древние города, а также самые зрелищные точки страны — Каппадокию, где над ущельями запускают сотни воздушных шаров, или Памуккале — термальные источники, расположенные в террасах из белого известняка.

Где можно отдохнуть у океана

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в июне — курорт для любителей экстремально высоких температур. Даже купание в водах Персидского или Оманского залива Индийского океана не поможет охладиться.

Для россиян не нужна виза для полета в ОАЭ. Наши соотечественники могут находиться там с туристическими целями в течение 90 дней за полгода

Стоимость тура: от 180 тысяч рублей на семь дней на двух человек.

Как добраться

Самолетом — Россию и ОАЭ связывают прямые рейсы. Российские авиакомпании выполняют рейсы в главный курортный город — Дубай — из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Махачкалы. Но также есть и рейсы с пересадками в Стамбуле (Турция).

Какая погода

Уже в начале июня температура воздуха в ОАЭ днем устанавливается на отметке +45…+47 градусов, а в конце июня в некоторых районах и вовсе достигает +50…+52. Вода в Индийском океане у побережья ОАЭ прогревается до +32…+34 градусов.

Чем заняться

Эмираты — одна из самых богатых стран мира, здесь максимально развитая туристическая инфраструктура, поэтому развлечений тут много.

Можно прокатиться на суперсовременном поезде метро, который управляется без помощи машиниста, подняться на золотому рынку в Дубае — месту из более 300 лавок, которые продают ювелирные изделия. Также можно пройтись по одному из самых крупных торговых центров мира Dubai Mall, чья площадь превышает 1,2 миллиона квадратных метров. А возле него — самый высокий танцующий фонтан планеты Dubai Fountain, расположенный по центру искусственного озера Burj Lake площадью в 120 тысяч квадратных метров.

Кроме того, ОАЭ — неофициальная столица самого дорогого в мире сафари. В этой стране поездка на джипах по пустыне совмещается с прогулкой на яхте по Индийскому океану.

Марокко

Еще одна страна, для которой россиянам не нужна виза — Марокко. Так же, как и в ОАЭ, находиться в ней можно в течение 90 дней.

При этом Марокко имеет более мягкий климат и вариативен с точки зрения отдыха на пляже — с одной стороны, его омывает Средиземное море, а с другой — Атлантический океан. При этом там также можно увидеть своими глазами пустыню: на юге страна граничит с Западной Сахарой.

Стоимость тура: от 210 000 рублей на неделю на двух человек.

Как добраться

Самолетом — из российской столицы прямыми рейсами самолеты летают только в Касабланку. Там придется пересесть на поезд и доехать в Танжер — крупный портовый город Марокко, расположенный на побережье Гибралтарского пролива. А если нужно уехать на другой курорт, то придется воспользоваться автобусом. Из Касабланки такие ходят в сторону Агадира и Марракеша.

Какая погода

Начало лета — приятный период в Марокко: там довольно тепло и при этом иногда дует свежий ветер. В июне температура воздуха достигает +24…+26 градусов. При этом вода прогревается до +20…+22 градусов.

Чем заняться

Марокко — страна не только для пляжного отдыха, здесь много интересных достопримечательностей и туристических активностей. Например, можно отправиться в город Шефшауэн, который еще называют Синим городом. Это небольшой населенный пункт в Рифских горах, где все дома окрашены исключительно в оттенки синего и голубого. Там, а также в Атласских горах, можно позаниматься хайкингом.

Кроме того, туристы могут присоединиться к каравану верблюдов в Сахаре — прокатиться на «корабле пустыни» можно в составе туристической группы.

А на океанском побережье можно заняться серфингом. Или вовсе устроить себе серфинг-отпуск, поехав в один из местных серф-лагерей. Гостей размещают в домиках, кормят и поят, каждый день тренеры проводят занятия серфингом, а вечер остается на общение с единомышленниками.

Нестандартные путешествия в июне

Таймыр

Не только пляжный отдых в июне может порадовать россиян. Если стандартное лежание у моря или океана надоело, а хочется, напротив, охладиться и взбодриться, в июне можно проехать по российской Арктике.

«В последнее время наметился рост интереса к арктическому туризму. Именно в летние месяцы этот регион предлагает наиболее интересную программу и возможности для организации путешествия», — отметила в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор компании «Корзу Тревел» Анастасия Король.

Популярностью начинает пользоваться Таймыр и его мыс Челюскин, а также плато Анабар в Красноярском крае.

Как добраться

Самолетом — добраться на Таймыр самолетом напрямую не получится. Нужно лететь до аэропорта села Хатанга Красноярского края (стоимость билета из Москвы от 30 тысяч рублей), а оттуда на вертолете — до мыса Челюскин или до Анабарского плато. На автомобиле доехать нельзя.

Какая погода

Средняя температура воздуха на Таймыре в июне — +10…+12 градусов, а ночью опускается до +3…+5. Схожие температуры в районе Анабарского плато. Таймыр омывается Карским морем (часть Северного Ледовитого океана), температура воды в июне — примерно +2…+6 градусов.

Чем заняться

Плато Анабар пользуется меньшей популярностью, чем соседнее плато Путорана, с которым оно граничит. Это одно из самых экологически чистых мест в России, которое стоит покорить, если хочется экстрима. За всю историю изучения Анабарского плато лишь единичные туристические группы отваживались пересечь его, пояснила Анастасия Король.

Все Анабарское плато прорезает река Котуйкан — особенно смелые туристы могут сплавиться по ней на рафтах.

На Таймыре также можно почувствовать себя первооткрывателем, поучаствовав в экспедиции к мысу Челюскин.

«Есть редкая возможность увидеть Таймыр в его самых разных ипостасях за восемь дней — погрузиться в мир палеоистории, изучить культуру коренных малочисленных народов Таймыра, его уникальный животный мир», — заявила генеральный директор компании «Корзу Тревел».

Стоимость тура: от 150 000 рублей на неделю на одного человека.

Куда лучше не ехать в июне

В июне лучше не ехать в тропические регионы — например, на Мальдивы, в Таиланд, а также в некоторые азиатские регионы — например, на Шри-Ланку и в Индию.

Летом начинается сезон дождей в тропических регионах, которые не просто неприятны, а опасны для туристов

В сезон дождей в этих странах также поднимается сильный ветер, который может нести угрозу цунами. На некоторых популярных пляжах образуются отбойные течения — это сильные потоки воды, направленные прямо от берега к морю или океану под прямым углом. Такие течения могут легко унести человека в «большую воду».

Также не очень комфортно в июне будет на Кубе — цены в этот сезон становятся ниже, но при этом тропические дожди затрагивают и этот регион.