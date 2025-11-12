Власти устроят охоту на владельцев «серых» гостиниц в туристической столице Кузбасса

Вице-губернатору Кузбасса не дают покоя мысли о том, что в регионе остается "серый" туристический бизнес и часть денег идет мимо кассы.

Вопрос легализации гостиничного бизнеса – принципиально важный, заявил первый замгубернатора Кузбасса Андрей Панов после рабочего совещания на тему.

Панов указал, что в нынешних тяжелых условиях туризм становится важным направлением диверсификации экономики. Однако в "туристической столице", то есть в Шерегеше, остаются несговорчивые дельцы.

– Сейчас на курорте есть 64 классифицированные гостиницы, однако часть арендодателей продолжают работать в "серой зоне", то есть уходят от налогов, – сказал вице-губернатор.

Ситуацию он назвал "несправедливой", так как несобранные деньги можно было бы потратить на дороги, школы и социальные программы.

Министерству туризма поручено проработать вопрос вывода "серого сектора" из тени.

– Тем, кто годами уклоняется от ответственности, стоит сделать выбор: либо присоединиться к экономике Кузбасса, либо столкнуться с санкциями, – заключил Панов.

Напомним, в Кузбассе приняли закон о легализации гостевых домов. Владельцев обязали регистрироваться в специальном реестре и платить налоги.