На трех курортах Северного Кавказа обустроят более 100 км экотроп

Свыше 100 км экомаршрутов на трех горных курортах Северного Кавказа обустроят для туристов к концу года специалисты института развития Кавказ.РФ. Новые тропы появятся в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

© Соцсети

«Планы на 2025 год: обустройство экомаршрутов общей протяженностью более 100 км на туристских территориях СКФО — Кабардино-Балкарская Республика (Эльбрус), Республика Северная Осетия—Алания (Мамисон), Чеченская Республика (Ведучи)», — сообщил в Совете Федерации на совещании по привлечению инвестиций в туризм заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

Данные сопроводительной презентации приводит ТАСС.

Всего, по словам Тапаева, на основных курортах СКФО ежегодно обустраивается порядка 30 км троп, которые впоследствии станут частью единой Кавказской тропы. За 2023 и 2024 годы на курорте Эльбрус благоустроили 14 экомаршрутов общей протяженностью 67 км, а на курорте Ведучи — 9 экомаршрутов протяженностью 65 км. Этим летом на новом курорте Мамисон в Северной Осетии появились 4 экотропы протяженностью 12 км.

О Кавказской национальной тропе

Кавказская национальная тропа — один из туристических проектов Кавказ.РФ. Маршрут будет проложен от Черного до Каспийского моря и свяжет Сочи и Дербент. Он объединит любителей трекинга, альпинизма, горного велосипеда, археологии, культурного и экологического туризма. Протяженность Кавказской тропы составит более 2 тыс. км. В проект войдут более 100 радиальных маршрутов, а общее время их прохождения составит от 80 дней.