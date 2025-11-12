Как путешественнику посетить северный фас Курской дуги

Небольшой поселок Поныри в Курской области стал местом притяжения туристов после августа 2023 года, когда здесь открыли посвященный героям Курской битвы мемориал. Монументальная скульптура воина-победителя возвышается над площадью. Рядом - выставка поверженной военной техники противника из зоны СВО.

Сюда приезжают семьями, большими компаниями - в том числе участники СВО. Людей много, но все же не так, как в первые месяцы после открытия мемориала, когда сотни детей и взрослых могли добраться до места на скоростном туристическом электропоезде из Белгорода. Теперь его не будет. Последний рейс состоялся в День народного единства, и собкор "РГ" проехала на нем по Курской дуге от южного фаса до северного. Как теперь добраться до популярного мемориала?

Отмена скоростной электрички между Белгородом и Понырями, курсировавшей каждое воскресенье даже в самые сложные приграничные времена, людей не обрадовала. Информацию о последнем рейсе "РГ" прислали читатели, для которых железнодорожный состав был очень удобен.

"В связи со значительным снижением туристического потока на воскресный маршрут Белгород - Поныри, вызванным в том числе оперативной обстановкой в Белгородской и Курской областях и завершением летнего сезона, а также наличием ежедневного пригородного поезда отправлением из Белгорода в 8.23 и возможностью пересадки в Курске на пригородные поезда сообщением Курск - Орел, по согласованию с Курской областью с 9 ноября 2025 года курсирование пригородных поездов N 7150/7149 Белгород - Курск - Белгород приостановлено", - такой ответ дали в минтрансе Белгородской области.

Кто пользовался этим составом? И студенты, которым было легко и недорого прокатиться из Белгорода в Курск или обратно. И дачники, ведь электричка между Белгородом и Понырями останавливалась в Прохоровке, Ржаве, Солнцево, Курске, Свободе и Золотухино. И все, кто ездил в гости по Курской дуге, выбирая воскресенье из-за удобства туристического электропоезда.

"Дополнительно сообщаем, что со станции Белгород ежедневно отправляются скоростные электропоезда "Ласточка" и поезда дальнего следования московского направления с остановкой на станции Поныри", - добавили в минтрансе региона, и эти слова особенно возмутили людей. Электропоезд из Белгорода до Понырей с коротенькими остановками доезжал примерно за три часа, а вот с пересадкой на электричках в самом лучшем случае туристы доберутся на северный фас Курской дуги к 16.00. И не менее важный вопрос: а обратно как? Раньше всех ждал скоростной туристический поезд.

Станция Поныри с монументальным стилизованным специально для туристов вокзалом, где организован музей, посвященный героизму железнодорожников, для многих поездов - не повод останавливаться. Составы едут мимо. К тому же если билет на скоростной туристический электропоезд стоил чуть больше 450 рублей, то поездка на других обойдется гораздо дороже, такой оперативной уже не будет. Спрос действительно оставил желать лучшего.

- Всего 67 человек проехали, - констатировала кассир уже в Понырях.

И как тут не вспомнить времена открытия этого маршрута? Полные вагоны, гомон школьников и окрики сопровождавших их педагогов. Больше сотни людей выгружались в Понырях, где их уже ждали экскурсоводы и комфортные зеленые автобусы. Минуты на рассадку - и в путь на новый мемориал в честь героев Курской битвы, к подножию холма, над которым возвышается непобедимый воин.

Теперь пусто и тихо на станции, а когда редкий прохожий узнает, что нужно пройти к мемориалу, удивлению нет границ:

"Вы б не ходили, девушка... Это далеко пешком, но никто не таксует сегодня - праздник же! Сходите лучше в музей, у нас такой музей прекрасный..."

О музее - чистая правда. Экспозиция диорамы, где в миниатюре воссозданы кровопролитные бои за Поныри, завораживает. Экспонаты - свидетели переломного сражения Великой Отечественной войны - рассказывают о тех событиях беспристрастно, но емко.

Билеты и ста рублей не стоят. К тому же для посетителей масса льгот. Сотрудники музея говорят, что все это для того, чтобы музей был доступен всем. Они же подтверждают: до мемориала теперь - только пешком: таксистам смысла нет ждать редкого путника у вокзала. Идти приходится долго. Почти семь тысяч шагов от музея- и вот он, непобедимый воин. Над его головой тучи, а вокруг сумрачно. Проникновенные строки Евгения Долматовского о битве под Понырями из динамиков слышны и над полем, и над горами песка, которые напоминают о планах по строительству второй очереди мемориала.

Но время не ждет: здесь важно посетить и выставку трофейного оружия, завоеванного в курском приграничье, и экспозицию с поверженной вражеской техникой.

- Билетов мы не продаем, - говорит сотрудница выставочного зала, где раньше размещалась сувенирная лавка. - Теперь у нас все бесплатно.

А сувениры теперь можно приобрести в здании администрации мемориала. Всего одна точка, но знатоки вооружения времен Великой Отечественной и СВО долго рассматривают стилизованные брелоки. Есть из чего выбрать!

И скорее всего, им не надо спешить в обратный путь - еще почти семь тысяч шагов до вокзала на последнюю электричку.