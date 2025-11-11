Стало известно, сколько тратят россияне на путешествия

В среднем российские туристы тратят на самостоятельные путешествия 42 тысячи рублей на человека. Такие данные раскрыл член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, 69 процентов респондентов планируют поездки сами, без помощи турагентов. Это объясняется желанием сэкономить, иметь гибкий график и возможностью найти уникальные варианты отдыха, рассказал Сивец на полях Дня платформенной экономики. При этом зачастую самостоятельные путешественники сталкиваются с такими проблемами, как необходимость изучать большой объем информации или страх совершить ошибку при бронировании.

Ранее сообщалось, что самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год по России, согласно бронированию, стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а за границей — Таиланд, Узбекистан и Турция. По данным аналитиков, сейчас 58 процентов купленных авиабилетов приходится на внутренние направления, 42 процента — за рубеж.