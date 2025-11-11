Стало известно, сколько посетило туристов Крым в 2025 году

Крым в 2025-м посетили 6 млн туристов, что на 16% превышает показатель прошлого года, заявил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину в Кремле глава региона Сергей Аксёнов.

© РИА Новости

«Что касается курортной сферы, 6 млн туристов уже посетили Республику Крым: 16% рост по отношению к прошлому году», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Аксёнов также доложил Путину, что экономика в регионе демонстрирует рост, несмотря на негативные факторы и внешнее воздействие.

За первые пять месяцев 2025-го число отдыхающих в санаториях Крыма увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.