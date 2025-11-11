В Беларуси и России появится единая классификация гостиниц

Единые подходы к классификации гостиниц вырабатывают Беларусь и Россия, рассказала "СОЮЗу" Наталья Костенко, зампредседателя Комитета Госдумы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

"Критерии пятизвездочной гостиницы в России и Беларуси могут быть разными. Это неудобно и для туроператоров, и для туристов. Поэтому, думаю, будет для всех хорошо, если мы по этому вопросу с белорусскими коллегами договоримся", - пояснила Наталья Костенко в кулуарах международного научно-туристического форума "Discover ATOM", который прошел в Москве в музее "АТОМ" и собрал представителей научно-технологических музеев.

Еще один вопрос касается регулирования работы турагрегаторов. В России понятие турагрегатора определено.

"Мы сейчас его регулируем. А в Беларуси понятия турагрегатора нет. И все агрегаторы вынуждены регистрироваться в Беларуси как туроператоры и работать как туроператоры. Хотя в таком случае для них получается двойное налогообложение. У нас любой человек может зайти на сайт турагрегатора и купить комплекс услуг, при этом не будет считаться, что он выполняет туроператорскую работу. А в Беларуси это считается работой туроператора", - сказала Наталья Костенко.

Есть вопросы по въездному туризму - регулировании режима в Союзном государстве, когда въезжающий человек хочет посетить несколько стран.

Ранее правительство России утвердило перечень государств с благоприятными условиями пребывания российских туристов. Туроператоры смогут работать с ними на льготных условиях. Дружественными считаются страны СНГ, Китай, Монголия. В "льготный" список пока вошли три страны - Беларусь, Абхазия и Южная Осетия. Исходя из формирующегося опыта другие страны будут входить в этот список, а парламентарии будут смотреть, как развивать новые условия и в Беларуси.

На уровне правительств двух стран говорилось о создании единых условий работы на туристических рынках. Уже есть результаты по взаимному признанию виз. Усилия будут направляться на формирование союзных турпродуктов, союзных турмаршрутов, "бесшовных" путешествий для граждан из третьих стран.

Планируется развивать трансграничные турмаршруты Союзного государства, в том числе автомобильные. Например, есть концепция маршрута с объектами показа по трассе М1 "Беларусь", который будет доработан с учетом предложений белорусских туроператоров. Перспективны проекты по научному и промышленному туризму. Для подготовки создаются экспертные группы. Продвижением новых совместных продуктов займется Туристский информационный центр Союзного государства, создание которого планируется в Смоленске в 2026 году.

Тем временем новые российские объекты включаются в турмаршруты для белорусских туристов. "Договорились с Союзом туриндустрии Беларуси, что будем увеличивать количество белорусских туристов, которые приезжают в Москву и включают в свои программы визита столицы посещение музея "АТОМ". Мы взаимодействуем с турбизнесом, проводим инфотуры, показываем наши возможности размещения, питания, каждую мелочь. И, например, наш объект турбизнесу нравится, потому что у нас комплексный продукт. Здесь можно провести целый день", - рассказала "СОЮЗу" Елена Мироненко, гендиректор Фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив "АТОМ".

По ее словам, Беларусь тоже может предложить россиянам интереснейшие научные и промышленные объекты. Например, это Минский часовой завод "Луч" и Минский тракторный завод.

Россиян ждут и в научно-технологических музеях стран БРИКС. А популярными такие туры становятся еще благодаря кино. Кстати, в Индии в последние годы существенно выросло производство научно-популярных фильмов.