Двое туристов сорвались в ущелье в Карачаево-Черкесии

На перевале Кичи-Муруджу в Карачаево-Черкесской Республике двое туристов оступились и сорвались со склона. Из-за множества полученных травм им не удалось самостоятельно выбраться с перевала. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщила Baza.

По данным журналистов, в Махарское ущелье отправилась группа из пяти человек, их поход не был зарегистрирован официально. После падения двух туристов на место происшествия направились спасатели, передает Telegram-канал.

В сентябре в Ирафском районе Северной Осетии во время семейного отдыха 18-летний мужчина упал с высоты около 30 метров у водопада Байради. 5 сентября сотрудники МЧС России совместно с полицейскими обнаружили его тело.

23 июля на леднике Кюретер Момского района Якутии две туристки, которые путешествовали в связке, сорвались с горы Победы. В результате падения одна из них получила открытый перелом голени, а вторая — закрытый перелом ноги.