В Калининграде задолго до праздников раскупают гостиничные номера

До Нового года еще без малого 2 месяца, а в некоторых популярных гостиницах Калининграда мест на зимние каникулы уже нет. Особым спросом пользуются отели в историческом центре города.

По данным сервисов бронирования, доступных вариантов на эти даты примерно в 2 раза меньше, чем в ноябре, – сейчас порядка 500, а 1–2 января – 278.

Не получится остановиться на новогодние праздники в единственной пятизвездочной гостинице города Crystal House Suit Hotel & Spa на берегу Нижнего озера. Нет мест в четырехзвездочном отеле «Чайковский», расположенном в историческом районе Хуфен. Почти все распродано в трехзвездочном Ibis Kaliningrad. В Mercure 4* на Верхнем озере в наличии только 2 варианта номеров, неполный ассортимент в Radisson Blue Kaliningrad 4*.

Цены в праздничные даты выше в 1,5-2 раза. Например, если в ноябре самый доступный вариант в Radisson стоит 8,5 тыс. руб. без питания, в начале января – 15,3 тыс. руб. В отеле «Кайзерхоф» 4* – 9,3 тыс. руб. и 13,1 тыс. руб. соответственно. В гостинице «Калининград» 3* – 8,8 тыс. руб. и 13,6 тыс. руб. Двое суток в Holiday Inn Kaliningrad будут стоить от 33,8 тыс. руб., в то время как в ноябре – от 16,6 тыс. руб.

Проще всего на новогодние даты найти экономвариант – стоимость проживания в апартаментах заметно ниже. В среднем сутки обойдутся от 4 до 8 тыс. руб., что примерно вдвое дороже, чем в обычные даты. Есть отдельные предложения, в том числе и в историческом центре, и подешевле – за 2,5–3 тыс. руб. Любители экзотики наверняка оценят проживание в каюте научно-исследовательского судна «Витязь», ошвартованного на Преголе (входит в комплекс музея Мирового океана): вариант без питания во время новогодних каникул – 3,1 тыс. руб. за ночь.

