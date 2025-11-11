Дед Мороз отправился в большое путешествие по России

Волшебник преодолеет больше 20 тыс. км. Дед Мороз отправился в традиционное путешествие по России. Первой остановкой на маршруте станет Владивосток. Ожидается, что поезд прибудет туда 19 ноября.

В этом году путешествие Деда Мороза станет рекордным — он посетит 70 регионов нашей страны. Затем волшебник отправится в Уссурийск. В Москве праздничный поезд сделает остановку 2 и 3 января 2026 года.

Во время стоянок состава у детей и взрослых будет возможность познакомиться с волшебником, получить сладкий подарок и сделать фотографии на память.