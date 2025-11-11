Турналог принес Ставрополью на 40 млн рублей больше, чем курортный сбор

Сумма туристического налога на Ставрополье, собранная в этом году, превысила показатели прошлогоднего курортного сбора на 40 миллионов рублей. Средства потратят на развитие населенных пунктов региона.

Вопросы сбора турналога обсуждались на совещании в правительстве края с участием губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и министра туризма и оздоровительных курортов края Андрея Толбатова.

«За 9 месяцев 2025 года объем собранных средств налога превысил 540 миллионов рублей. Это почти на 40 миллионов рублей больше прошлогоднего показателя курортного сбора. <> В будущем году ожидается увеличение суммы», — приводит слова Толбатова пресс-служба главы региона.

Отмечается, что губернатор поручил региональному Минтуризма создать механизмы контроля расходования собранных денежных средств.

«Для нас это дополнительная возможность привести в порядок наши населенные пункты. Рассчитываю, что каждый рубль курортного налога будет направлен на комплексное развитие территорий края», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Федеральный закон о замене курортного сбора туристическим налогом вступил в силу с 1 января 2025 года. Муниципальные власти могут самостоятельно вводить этот налог и определять размеры ставок по нему. Им облагаются организации и предприниматели, которые оказывают услуги по размещению туристов.