«Избинг» или «плацкартинг»? Какие виды отдыха выбирают разные поколения россиян

Эксперты рынка туризма назвали предпочтения различных поколений в России в выборе формы отдыха.

По данным сервиса путешествий и одного из турагентств, зумеры (люди, родившиеся с середины 1990-х по начало 2010-х годов) чаще других упоминают монастыри как направление отдыха. Но несмотря на интерес к монастырям, молодые люди реже других используют термин «монастыринг, чаще они говорят о сапбординге, катании на самокате («самокатинг) и путешествии в плацкартном вагоне («плацкартинг).

Миллениалы (родились в период с начала 1980-х до начала 2000-х годов), особенно мужчины, в 30% случаев предпочитают рыбалку. Она привлекательна для них своей экономичностью и возможностью провести целый день на свежем воздухе. В речи миллениалов часто фигурируют такие слова, как «сапбординг, «избинг (отдых в деревянном доме) и «электричкинг (поездки на электричке).

Поколение X (родившиеся примерно с 1964 по 1980 год) предпочитает отдыхать на дачах, наслаждаясь садоводством и огородничеством. Чаще всего представители этого поколения используют термины «монастыринг, «избинг и «деревинг (отдых в деревне).

Эксперты обращают внимание, что поездка на дачу воспринимается представителями всех поколений как путешествие. Интересно, что для зумеров дача чаще ассоциируется с уединением и бюджетным отдыхом на природе, в то время как для миллениалов и старших поколений она является воспоминанием о детстве. Также отмечается, что всех россиян объединяет стремление к низкобюджетному отдыху.

Кроме того, популярен отдых, связанный с ностальгией. Эксперты отмечают, что для бумеров (родились примерно с 1946 года по середину 1960-х годов) ностальгия — это переживание собственного взрослого опыта, а для молодых поколений — воспоминание о беззаботном детстве, когда взрослые принимали за них решения, сообщает «Лента.ру.

Ранее в ассоциации «Альянс туристических агентств самыми популярными направлениями для новогоднего отдыха россиян назвали Москву и Санкт-Петербург. На третьем месте располагаются горнолыжные курорты. Также популярностью пользуется Черноморское побережье: Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Пятое место рейтинга делят Казань, Калининград, Байкал и Алтай.