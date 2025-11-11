Заповедная Россия: куда миллионы туристов едут за осенней красотой

Осенний сезон в России демонстрирует всплеск внутреннего туризма. По данным депутата Госдумы Николая Валуева, только за сентябрь национальные парки страны посетили свыше 2,2 миллиона человек, что на 233 тысячи превысило показатели прошлого года. «ФедералПресс» рассказывает, какие именно заповедные территории стали магнитом для путешественников в период золотой осени и куда отправиться за самыми яркими впечатлениями.

Какие национальные парки россияне выбрали для осенних путешествий

Возглавил рейтинг популярности «Кисловодский» национальный парк, принявший 570 тысяч гостей. Осенью этот уголок преображается: пестрые краски лесов и чистый горный воздух создают идеальные условия для оздоровительных прогулок.

На втором месте расположился «Сочинский» национальный парк с результатом почти в полмиллиона туристов, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, общаясь с россиянами в соцсетях. Сентябрь и октябрь – лучшее время для посещения его знаменитых каньонов и водопадов. Летняя жара отступает, открывая возможность для комфортного прохождения маршрутов к Агурским водопадам, Воронцовским пещерам и парку «Дендрарий».

Также среди лидеров подмосковный «Лосиный остров», уникальный заповедный массив в черте мегаполиса. Осень здесь – пора грибного урожая и ярких пейзажей. Жители столицы ценят его за доступность и возможность за несколько часов оказаться в настоящем осеннем лесе, наблюдая за жизнью его обитателей.

«Красноярские Столбы» также привлекают туристов. Сибирская осень с ее морозами и кристально чистым воздухом раскрашивает тайгу в багряные и золотые тона, на фоне которых особенно эффектно смотрятся причудливые скальные останцы.

Замыкает топ-5 калининградская «Куршская коса». Шум волн, песчаные дюны создают атмосферу завораживающего умиротворения. Контраст бирюзовых вод Балтики и спокойной, почти молочно-кофейной глади залива в обрамлении осенней рыжей хвои – зрелище, которое забыть невозможно.

Какие национальные парки есть на Северо-Западе России

Помимо уже упомянутой Куршской косы СЗФО предлагает множество уникальных локаций для осеннего отдыха. Валдайский национальный парк в Новгородской области, расположенный между двумя столицами, осенью становится идеальным местом для уединения. Его озера, обрамленные хвойно-лиственными лесами, отражают чистое осеннее небо и яркую листву. Тишина, нарушаемая лишь криком журавлей, и аромат опавшей листвы и хвои – главные богатства этого времени года. Удобная транспортная доступность делает Валдай привлекательным для коротких, но насыщенных поездок.

Настоящей жемчужиной Севера является национальный парк «Ладожские шхеры». В трех-четырех часах езды от Петербурга путешественника ждут суровые и величественные пейзажи, не уступающие по красоте норвежским фьордам. Осенью скалы, поросшие багряным осинником и золотой березой, отражаются в темной, холодной воде Ладоги. Лабиринт извилистых проливов, необитаемых островов и водопадов особенно прекрасен в это время, когда туристический поток спадает, и природа затихает в ожидании зимы.

Для тех, кто ищет спокойствия и гармонии, идеально подойдет Себежский национальный парк на Псковщине. Этот край представляет собой уникальное скопление озер. Осенние экотропы с деревянными настилами, проложенные прямо над водой, позволяют ощутить себя частью этого водно-лесного царства, где время течет неспешно.

Кроме того, множество экотроп есть в Ленинградской области совсем недалеко от Северной столицы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о целях созданиях экотроп. Он отметил, что благодаря созданию маршрутов на особо охраняемых природных территориях за последними стало проще ухаживать.