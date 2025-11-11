Как Дальний Восток становится направлением для отдыха в любое время года

На Дальнем Востоке формируется новая туристическая инфраструктура: инвесторы уже направили более 260 млрд рублей в ключевые проекты. Лидерами по объему привлеченных средств стали Приморский край, Хабаровский край и Якутия. Общая стратегия предполагает создание круглогодичных точек притяжения – от морских курортов в Приморье до горнолыжных комплексов в северных регионах.

Ключевые инвесторы и их проекты

Основную роль в преобразовании региона играют «Газпромбанк» и ООО «Лотс». Банк инвестирует 115 млрд рублей в разнообразные проекты: горнолыжные курорты «Хехцир» (30 млрд) в Хабаровском крае и «Солнечный» (30 млрд) в Магаданской области, КВЦ в Хабаровске (20 млрд), а также горнолыжный комплекс «Алдан» (15 млрд) и научно-туристический парк «Всемирный центр мамонта» (20 млрд) в Якутии. Компания «Лотс» с китайскими партнерами реализует флагманский проект «Лазурный Ресорт» в Приморье за 100 млрд рублей.

Туристические кластеры

Стратегия развития предполагает создание двух основных кластеров, сообщает АТОР. В Приморье сосредоточены морские курорты: «Лазурный Ресорт», курорт в Хасане (30 млрд) и на острове Русский (12 млрд). В северных и континентальных регионах развивается горнолыжный туризм – помимо уже упомянутых проектов, в Магаданской области строится «Космос Отель» (4 млрд), а на Камчатке расширяется отель «АЗИМУТ Паратунка» (4 млрд). Дополняют инфраструктуру проекты на полуострове Де-Фриз (2 млрд) и новая гостиница в Якутске (2 млрд).

Место туризма в экономике региона

Однако на фоне общих инвестиций в экономику региона туристическая отрасль выглядит скромно. Согласно данным Корпорации развития Дальнего Востока, основная часть инвестиций по-прежнему приходится на традиционные отрасли: газохимию и нефтехимию (1,47 трлн рублей) и горнорудную промышленность (871 млрд рублей). Доля туризма составляет лишь 2 % (58 млрд рублей), что уступает вложениям в рыболовство (89 млрд рублей) и логистику (307 млрд рублей).

Напомним, за три квартала 2025 года консолидированный бюджет Приморья получил от предприятий сферы туризма и гостеприимства почти 2,6 млрд рублей. Это почти на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.