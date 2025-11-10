Россияне начали получать сообщения о блокировке сим-карт после путешествий

Российские туристы начали получать сообщения от своих мобильных операторов о блокировке сим-карт по возвращении с зарубежного отдыха. Об этом сообщают ряд СМИ.

© РИА Новости

Так, абоненты «МегаФона» получили от компании СМС со следующим содержанием:

«После возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения вам поступит сообщение от оператора для прохождения авторизации».

При этом на горячей линии «МегаФона» уточнили, что интернет будет заблокирован не полностью. Абонентам доступны сервисы из «белого списка»: приложения банков, Яндекса, некоторые мессенджеры, Ozon, Wildberries и т. д.

Пройти верификацию и сразу вернуть полноценную работу сим-карты через мобильный интернет не получится – придется подключаться к Wi-Fi. В противном случае абонент увидит сообщение об ошибке. Во многих аэропортах есть общественные сети, однако при их выборе следует соблюдать осторожность, чтобы не нарваться на мошенников.

Клиенты «Билайна» получили похожие уведомления:

«В соответствии с требованиями безопасности после возвращения в Россию по вашему номеру будут временно ограничены мобильный интернет и СМС. Для восстановления доступа нужно пройти верификацию».

Абоненты «Билайна» для этого могут перейти по специальной ссылке.

Минцифры официально подтвердили тестирование 24-часовой блокировки связи для абонентов, вернувшихся из-за рубежа, а также для сим-карт, которые были неактивны 72 часа. По словам представителей ведомства, это делается в целях безопасности.