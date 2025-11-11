Туристов разочаровала «черная пятница» российского лоукостера

Авиакомпания «Победа» приурочила к «черной пятнице» акцию – распродажу по промокоду со скидкой до 50%. Она началась не 11 ноября по традиции, а днем раньше, с 15:00 по Москве, так как на Дальнем Востоке в это время уже наступает следующее число. Дисконт обещан на все билеты с вылетами до 28 марта.

© tourdom.ru

Судя по комментариям в сообществе «Победы» в соцсети «ВКонтакте», найти места за полцены покупателям пока не посчастливилось. «Миленько», – иронизирует один из участников обсуждения, приводя скриншот с ценой всего на 100 руб. меньше стандартной – 5,8 тыс. руб. вместо 5,9.

«Покажите хоть один билет со скидкой 30%, не говоря уже о 50%», «Щедрость не знает границ», «Волшебная сила формулировок: 6% – это ведь тоже “до 50%”», – пишут другие.

Некоторые следившие за тарифами приводят расценки на одни и те же даты вылета до и во время распродажи. Судя по скриншотам, у планировавшего купить билет из Москвы в Сочи на ноябрь, он даже подорожал на 2 тыс. руб. Кроме того, в комментариях встречаются сетования на периодические «зависания» сайта авиакомпании в день акции.

Мы проверили цены по популярным туристическим направлениям на новогодние даты. Как оказалось, на некоторых маршрутах за границу сэкономить все же реально, пусть и не полцены. Например, билеты по тарифу «максимум» с 20 кг багажа (именно на них обещаны максимальные скидки. – Ред.) на вылеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) 29 декабря, обратно 10 января предлагаются за 88,9 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 10 ноября. – Ред.).

Для сравнения: «Уральские авиалинии» отвезут с 23 кг багажа на 12 тыс. руб. дороже.

Отправиться по акции «Победы» на новогодние каникулы из Москвы в Анталью предлагается лишь символически дешевле, чем другими перевозчиками. Лоукостер доставит на турецкий курорт за 73,7 тыс. руб. с чемоданом весом 20 кг.

А Utair – за 74,2 тыс. руб. с таким же багажом.

Если рассматривать перелеты из российской столицы в Стамбул 29 декабря туда, обратно через неделю, 5 января, то тарифы только с ручной кладью у «Победы» такие же, как у пока не объявлявшей акции S7 – у обеих авиакомпаний билеты стоят 45 тыс. руб.

Ранее мы писали, что «Победа» запутала туристов распродажей с ребусом.