Пять причин поехать в предновогодние дни в Посвирье и Обонежье

Посвирье — район между Ладожским и Онежским озерами по реке Свирь, расположенный на стыке Ленинградской области и Карелии. Обонежье — этнографическая и историко-культурная область в России, занимающая побережье Онежского озера. Именно в этих краях сохранилась уникальная деревянная архитектура, которая выделяется на фоне красот северной природы. Перед вами пять причин посетить эти замечательные локации в преддверии Нового года.

© Mir24.TV

Совершить путешествие на «машине времени

В Ленинградской области сохранились деревянные церкви и часовни XV-XVIII веков. Многие из них построены в традиции древнего шатрового зодчества, при котором здание храма завершалось не куполом, а шатром. Впоследствии патриарх Никон запретил возводить подобные сооружения, «не соответствующие православным традициям, поскольку они напоминали древние постройки дохристианской Руси. Так что храмы Посвирья и Обонежья уникальны по нескольким причинам.

Очутиться «в то самое время и «в том самом месте

Эти храмы и часовни находятся в том самом месте, где были поставлены столетия назад. Оказавшись рядом с ними, вы можете прочувствовать всю глубину замысла зодчих. По древним заветам, церковь необходимо было строить в «лепом месте: в самом красивом, хорошо просматриваемом с воды (озера или реки). И если нижегородский Щелоковский хутор или карельские Кижи (музеи под открытым небом) можно сравнить со своего рода зоопарком, то в Посвирье и Обонежье вам предоставляется невероятная возможность увидеть памятники деревянного зодчества в «естественной среде их обитания. «Лепота! — как сказал бы Иоанн Васильевич.

Тишина из XVII века

«Важины, Согинцы, Зозерье, Посад, Волнаволок — все эти места являются жемчужинами Присвирья. В такое путешествие можно отправиться на своей машине, заранее продумав маршрут. В отличие от Карелии и горного парка «Рускеала, эти места остаются «не изведанными среди туристов: за полчаса следования по трассе вам попадается всего лишь 5-10 машин. А чего стоит паромная переправа через реку Свирь в поселке Вознесенье! Его также стоит обязательно посетить.

Поля сражений с финской армией

С 8 сентября 1941 и по 24 июня 1944 года современный Подпорожский район оказался в зоне военных действий: его северная часть была оккупирована финскими войсками, а в южной части — пролегала прифронтовая полоса. Например, у Храма святителя Николая Чудотворца в Согинцах до сих пор стоит частный дом, в котором во время Великой Отечественной войны находился штаб одной из финских военных частей. А по дороге в Обонежье можно встретить финские бетонные укрытия.

Атмосфера русского Севера

Воскресенская церковь (1630 года), стоящая на левом берегу реки Важинки, а также Никольская (1696) и Ильинская (1864) церкви, часовня Флора и Лавра (XVII век) совершенно по-разному «открываются гостям: в зависимости от времени года. Однако именно глубокой осенью вы можете почувствовать неповторимую атмосферу русского Севера и на время забыть о шуме и суете мегаполиса.