Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50%

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что распродажа длится до часу ночи 12 ноября и распространяется на все направления. Лететь по купленным билетам можно с 11 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года. Чтобы их приобрести, нужно ввести при покупке промокод 1111.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении цен на авиабилеты. Специалисты рассказали, что в начале декабря перелеты по России стали значительно дешевле в сравнении с ноябрем. Аналитики назвали это затишьем перед бурей, подразумевая предстоящий скачок цен в праздники.