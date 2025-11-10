В Чечне для туристов к концу года достроят лестницу к горной пещере с родником

В Веденском районе Чечни до конца года намерены завершить создание лестницы к горной пещере с природным родником. По мнению местных властей, новая достопримечательность будет пользоваться популярностью у туристов.

© Соцсети

«Появление новой достопримечательности в Веденском районе будет способствовать развитию внутреннего туризма, привлечению гостей в регион и повышению интереса к природным и культурным богатствам Чеченской Республики. <> Строительные работы находятся на финальной стадии — подрядчики завершают последние этапы», — сообщил глава района Турпал-Али Абдулазизов, его слова приводит ТАСС.

Лестница будет состоять из 1 000 ступеней, ее протяженность составит 306 метров. Особенностью горной пещеры, которая скоро станет доступной для туристов, является расположенный внутри природный родник.

«В последние годы у нас наблюдается стабильный рост числа туристов», — подчеркнул Абдулазизов.

Проект создания новой туристической локации в Веденском районе республики реализуется при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.