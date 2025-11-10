Владелец горнолыжного курорта добился снятия статуса леса с 35 участков под Миассом

РИА "ФедералПресс"

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковые требования владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина об исключении 35 земельных участков из государственного лесного реестра. Общая площадь спорной территории в селе Сыростан составляет 181,2 тысячи квадратных метров.

В Челябинске горнолыжному курорту отдали масштабный участок леса
© РИА Новости
«В судебном заседании, состоявшемся 10 ноября, дело судом рассмотрено. Заявление удовлетворено в полном объеме», – сообщают в суде.

Судебное решение обязывает Главное управление лесами Челябинской области устранить нарушения прав предпринимателя и исключить указанные земельные участки из реестра. На данной территории уже возведены и зарегистрированы объекты курортной инфраструктуры, включая гостиничные комплексы и частные жилые дома.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что горнолыжный курорт «Аджигардак» в Челябинской области готовится к масштабной реконструкции.