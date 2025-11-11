Камень-голыш с пляжа Новороссийска продают за 750 тысяч рублей

В интернете появилось объявление о продаже камня с пляжа за 750 тысяч рублей.

© РИА "ФедералПресс"

«В Новосибирске продают камень-голыш с одного из новороссийских пляжей за 750 тыс. рублей», - следует из объявления.

Продавец камня с пляжа заявил, что его ценность связана с «древними окаменелыми ракушками» возрастом не менее миллиона лет и редкостью подобных находок: по его словам, раковины «сохранились в морской среде» и интересны биологам и коллекционерам.

Новороссийский биолог Дмитрий Вехов, оценив снимки, опроверг эту версию: отверстия в камне, по его мнению, оставлены обычными моллюсками-камнеточцами, широко распространёнными на местном побережье; научной или коллекционной ценности такой камень не представляет.