Турист отсудил более миллиона рублей из-за неудачной экскурсии в Дагестане

Турист отсудил у дагестанского туроператора более миллиона рублей из-за неудачной экскурсии по Сулакскому каньону, которая закончилась переломом позвоночника, больничной койкой и продолжительным курсом лечения.

Житель Саратова Андрей А. во время отдыха в Дагестане приобрел для себя и супруги за 7 тыс. руб. билеты на экскурсию на катере по Сулакскому каньону и Чиркейскому водохранилищу. На микроавтобусе туроператора их доставили к стартовой точке и выдали спасательные жилеты. Но приятной водной прогулки не получилось. Как сказано в материалах дела, водитель катера быстро набрал скорость и вскоре натолкнулся на мелководный участок:

«Катер залетел на пологий берег, ударился о камень и по инерции перелетел возвышенность, высотой примерно 2 м, после чего, перескочив указанный сухопутный участок, обратно приводнился».

Этот прыжок с трамплина дорого обошелся туристам – несколько человек попали в больницу скорой медицинской помощи Махачкалы, после чего на реанимобиле Андрея А. с супругой перевезли в Саратов. Туристу поставили диагноз «компрессионный оскольчатый перелом 1-го поясничного позвонка без нарушения проводниковой функции», травму квалифицировали как средний вред здоровью. Андрей был вынужден проходить длительное лечение, нанимать сиделку, понес серьезные расходы. И когда туроператор в ответ на претензию вернул только 7 тыс. руб. – деньги за экскурсию, обратился с иском в Волжский районный суд Саратова. Турист попросил взыскать с туроператора 389,4 тыс. руб. убытков, штраф, а также 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил иск частично: нравственные страдания сократил в цене в 2 раза, до 500 тыс., обязал туроператора покрыть убытки, понесенные в связи с оплатой услуг сиделки, – 192,6 тыс. руб., выплатить 346,3 руб. штрафа и компенсировать расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. руб.

Туроператор попытался оспорить решение в вышестоящей инстанции. В апелляционной жалобе, кроме прочего, было сказано, что он «является ненадлежащим ответчиком, поскольку вступившим в законную силу приговором суда установлена вина водителя катера». Ранее в отношении него было возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований транспортной безопасности).

Однако судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда оставила первоначальное решение в силе. Было доказано, что турист приобретал экскурсию именно у туроператора, а значит, именно он и должен нести ответственность за ее качество.

«Туроператор отвечает перед туристом или иным заказчиком за действия (бездействие) третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в туристский продукт», – напомнили в суде.

