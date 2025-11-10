Россия, Китай и Монголия реализуют совместный туристический проект

Россия, Китай и Монголия планируют реализовать международный амбициозный проект – «Великий чайный путь». Об этом сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Он сказал на совещании глав туристских администраций трёх стран, что в России уже сформировали комплексную основу для успешной реализации данного туристического продукта.

Проект объединит 19 регионов Российской Федерации. В частности, Вахруков рассказал об успешных примерах развития специализированных маршрутов «Великого чайного пути» на территории Бурятии, Иркутской области и Красноярского края.

«Ключевая задача государств-участников в построении маршрута "Великого чайного пути" заключается в создании эффективных рамочных условий: нам необходимо завершить работу по определению оптимальной географической конфигурации и логистики маршрута, утвердить единый бренд, разработать комплексную систему продвижения и унифицированные стандарты турпродукта», – отметил замминистра.

Вахруков обратил внимание на необходимость тесной работы бизнес-сообщества и региональных властей в этом направлении.

«Перед нами стоит важная задача – обобщить лучшие практики регионов и компаний всех трёх стран-участниц и на этой основе разработать конкретные дорожные карты, которые позволят реализовать проект в формате полноценного трансграничного туристического продукта», – сказал он.

В Минэкономразвития России выразили уверенность в конкурентоспособности данного трансграничного проекта.

Взаимный туристический поток между РФ, Китаем и Монголией в первом полугодии 2025 года вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. По прогнозу, к 2030 году он достигнет 10 млн человек.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что российский турпоток в Китай достиг рекордного показателя за последние 13 лет.