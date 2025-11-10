Чукотка стала лидером в дальневосточном регионе по росту турпотока

Число поездок в Чукотский автономный округ с января по сентябрь 2025 года увеличилось на 69 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, этот регион показал самый высокий показатель среди соседей.

Востокгосплан со ссылкой на оперативные данные Росстата сообщил, что за три квартала 2025-го Чукотку посетило больше 70 тыс. человек. Хотя изначально в правительстве региона ожидали, что в регионе побывает порядка 30 тыс. туристов.

Часть путешественников приезжает на Чукотку по работе – это так называемые деловые туристы. Однако, большинство посещает регион для того, чтобы лично увидеть строгие и лаконичные пейзажи, северное сияние, этнографические достопримечательности. Кого-то привлекает гастрономический и событийный туризм, а кто-то стремится прочувствовать Арктику в походных условиях.

Отмечается, что во многом увеличение турпотока произошло за счет таких фестивалей как «Корфест» и «Берингов пролив». Так, в «Корфесте-2025» приняло участие свыше 5 тыс. человек.

В дальнейшем ожидается рост турпотока (к 2030 году показатель составит до 150 тыс. человек.), так как в ключевых городах Чукотки запланировано строительство отелей, ресторанов, экспоцентров, этнических центров.

В топ-10 российских субъектов по росту турпотока к октябрю, кроме Чукотки, вошли еще два дальневосточных региона: это Амурская область (+51%) – 7 место и Еврейская автономная область (+46%) – 10 место.

В целом количество турпоездок на Дальний Восток за 9 месяцев 2025 года достигло 5,97 млн человек. Это на 700 тыс. туристов больше, чем за аналогичный период 2024 года.