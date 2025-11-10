В АТОР оценили эффект от ограничения на проезд электрокаров по Крымскому мосту

Владельцы такого транспорта поедут через новые регионы или поездом, считает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян

Введение ограничений на проезд электрических и гибридных автомобилей по Крымскому мосту существенно не повлияет на турпоток на юге России. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Никак, - ответил он на вопрос журналиста об изменении турпотока в связи с ограничениями. - У нас в стране меньше 5% гибридных и электрических машин. Их владельцы просто поедут через новые регионы или поездом".

Ранее для обеспечения мер безопасности губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Республики Крым Сергей Аксенов подписали документ о введении с 3 ноября запрета на движение электромобилей и гибридных автомобилей на подъезде к Крымскому мосту: со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь - от развязки на станицу Тамань до Крымского моста и на участке этой трассы в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма. Для автомобилистов доступен альтернативный сухопутный маршрут в Крым из Ростовской области.