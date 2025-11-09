Волгоградская область укрепила статус популярного турнаправления

Волгоградская область укрепила статус популярного туристического направления, приняв за январь – октябрь 2025 года свыше 1,77 млн гостей, показатель увеличился на 7,2%. Рост интереса к региону обеспечили развитие инфраструктуры, насыщенная культурная программа и уникальные туры, сочетающие в себе историю, гастрономию, спорт и этническое наследие.

Комитет экономики Волгоградской области сообщил, что самый высокий турпоток в 2025 году пришелся на весну: празднование 80-й годовщины Победы собрало примерно 244 тыс. туристов. В апреле прошел международный форум «Великое наследие – общее будущее», он объединил делегации из 20 государств. В форуме приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Летний сезон также был насыщен событиями: в июле в регионе состоялся всероссийский День поля – 2025 и всероссийский чемпионат по серфингу. Традиционно большой популярностью пользовался и камышинский фестиваль арбузов. Организовывались многочисленные национальные и гастрономические праздники.

Осенние месяцы тоже были наполнены событиями: в сентябре в Волгоград прибывали участники молодежного фестиваля #ТриЧетыре, а в октябре – участники и зрители футбольного товарищеского матча между сборными России и Ирана. В течение всего ноября в регионе проходит Всероссийский фестиваль русской кухни, предоставляющий возможность жителям и гостям познакомиться с уникальными местными блюдами.

Отметим, что Волгоградская область регулярно включается в авторитетные туристические рейтинги: регион выделен в списке лучших мест для осеннего отдыха, а также в перечне интересных маршрутов для путешествий по рекам и озерам. Перед новогодними праздниками Волгоград вошел в число популярных направлений для зимних каникул.

При поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» в регионе создаются новые туристические объекты, разрабатываются оригинальные турпродукты. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, к 2030 году планируется увеличение туристического потока до 3 млн человек, а к 2036-му – до 5,4 млн.