В Анапе суд обязал владельца гостевого дома снести санузлы в номерах

Суд в Анапе запретил владельцу гостевого дома «Кристина» сдавать комнаты в хозяйственных блоках и обязал использовать их по прямому назначению. Иск против предпринимателя о нецелевом использовании земельного участка подала администрация города. Для властей курорта это обычная практика – находить незаконные постройки и добиваться их сноса через судебные решения.

В поселке Витязево на участке в 8,5 сотки в дополнение к жилому зданию еще в 2009–2011 годах были построены два 2-этажных корпуса общей площадью 250 кв. м. В мэрии посчитали, что владелец не имел права использовать все это в коммерческих целях.

После судебного разбирательства за хозяином земли признали право использовать основное здание под гостевой дом. При этом ему было запрещено сдавать под временное жилье постройки, которые были зарегистрированы как подсобные помещения. Предпринимателю предписали демонтировать в шести «незаконных» номерах унитазы, душевые кабины, раковины и сломать внутренние стенки. За неисполнение судебного решения определен штраф в 10 тыс. руб. за каждый день промедления.

До загрязнения мазутом пляжей в Анапе в пик сезона на курорте туристы были рады любому свободному уголку. Нередко владельцы квартир переезжали в гаражи, чтобы подзаработать на сдаче жилья. Как вариант – предлагали приезжим разместиться в тех же гаражах и других явно неподходящих постройках.

Ожидается, что порядок в сфере гостеприимства поможет навести эксперимент по легализации гостевых домов, начавшийся в Краснодарском крае 1 ноября. По оценкам, на Кубани из тени должно быть выведено около 4,7 тыс. подобных объектов размещения. По облегченной процедуре владельцам предложено пройти самооценку и предоставить выписку из Росреестра. С присвоением уникального номера собственник будет считаться законопослушным отельером.