Что посмотреть и чем заняться туристам в Невьянске

Туристы из Екатеринбурга побывали в однодневном путешествии в Невьянске и его окрестностях. Экскурсионная программа включала в себя не только истории о Демидовых и старообрядцах, но также два интересных мастер-класса. Путешественники попробовали себя в гончарном мастерстве в Таволгах, а ещё — в роли кондитеров в музее мороженого.

«Первым пунктом путешествия стала для туристов клуба «Душа Урала» гончарная мастерская семьи Масликовых в деревне Нижние Таволги — рассказал ИА «Уральский меридиан» руководитель турклуба Игорь Каленёв. — Мастерская принадлежит династии потомственных гончаров, там проводятся экскурсии и мастер-классы. Экскурсантам рассказали о производстве, показали инструменты, станки, процесс изготовления изделия на гончарном круге и провели два мастер-класса. Участники попробовали поработать на гончарном круге, а потом слепили из глины маленькую статуэтку под руководством мастера, чтобы забрать её с собой на память».

По данным портала «Ураловед», в деревне Нижние Таволги, а также в расположенной неподалёку деревне Верхние Таволги ещё с XVIII века занимались гончарным делом. Здесь, на берегу реки Нейвы, были найдены месторождения глины отличного качества. Гончарное мастерство в этих местах передавалось из поколения в поколения, а на рубеже XX-XXI веков одна из таких семей возродила эту традицию в Нижних Таволгах.

Гончарная мастерская была открыта Сергеем Масликовым в 1999 году, а с 2001 года здесь проводятся мастер-классы и экскурсии. Когда в мастерской нет туристов, она действует в режиме производственного предприятия.

В начале XIX века в Нижних и Верхних Таволгах проживало много старообрядцев, действовала старообрядческая часовня, но до наших дней она не сохранилась.

Следующим пунктом путешествия екатеринбуржцев стало старинное село Быньги, где, по свидетельствам местных жителей, до сих пор живут старообрядцы. В Быньгах есть даже действующий единоверческий храм — Казанская церковь, заложенный в 1861 году и восстановленный после пожара в 1885 году. Хотя церковь принадлежит Екатеринбургской епархии, в ней служат единоверцы — это староверы, которые, хоть и признают власть Патриарха, но сохраняют древнюю обрядность.

Туристы из Екатеринбурга посетили другую церковь, которая является главной достопримечательностью села Быньги — Никольскую церковь. Это один из самых необычных храмов Свердловской области, в конструкции которого использовано много чугуна. В храме можно увидеть старинную роспись, а также образцы знаменитой Невьянской школы иконописи — иконы XVIII-XIX веков. Церковь была заложена в 1789 году.

Далее путешественники отправились в Невьянск, где прогулялись по историческому центру города: увидели знаменитую наклонную башню, которая сейчас находится на реставрации, новую набережную и великолепный собор Спаса Преображения.

В Невьянске экскурсантов ждало знакомство с ещё одним производством, на этот раз — мороженого.

Путешественники побывали в музее истории мороженого EskimoPie, где узнали историю этого лакомства и под руководством кондитера изготовили десерт из бельгийской вафли и мороженого.

Завершающим пунктом поездки стал сказочный деревянный терем – Дом кузнеца Кириллова в Кунаре.

«Очень интересный и насыщенный тур — одновременно исторический и развлекательный, — поделилась впечатлениями участница путешествия Анна. — Было интересно и мне, и моему 12-летнему сыну. Я думала, что он заскучает при посещении деревень и храма, но храм настолько необычный, а деревни такие колоритные, что сыну тоже очень понравилось, а уж от мастер-классов по лепке из глины и созданию вафли с мороженым мы с ним были просто в восторге!»

