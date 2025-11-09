Какие необычные сувениры можно привезти из разных регионов России

Из разных регионов России можно привезти оригинальные сувениры, если вы устали от магнитов и кружек. Среди них: императорский фарфор, ножи и вяленая осетрина. Списком оригинальных сувениров с «Газетой.Ru» поделилась команда аналитиков сервиса Авитo Путешествия.

Так, символом Челябинской области является верблюд, и из региона можно привезти плед или шарф из его шерсти. В республике Коми россиянам рекомендуют покупать яркие вязаные носки, в Башкирии — бортевой мед диких пчел, на Алтае — чай.

Можно также привезти необычные деликатесы. В их числе: соус из брусники и клюквы с острым перцем из Карелии, икра чавычи с Дальнего Востока, осетровый балык из Астрахани, казы из конины из Калмыкии и марципан из Калининградской области.

Жителям Москвы и Петербурга можно не ехать далеко ради локальных деликатесов. Например, в Коломне производят яблочную пастилу по традиционному рецепту XVII века, а в Выборг можно съездить за знаменитым ароматным кренделем.

Что касается вещей, которые можно использовать в жизни, то из Санкт-Петербурга стоит привезти изделия Императорского фарфорового завода. Вологда известна льняным текстилем: в регионе производят одежду и домашний текстиль из натурального льна. В Ворсме Нижегородской области и Златоусте Челябинской области стоит присмотреться к кухонным ножам из кованой стали.

Подарки с национальным колоритом лучше искать среди традиционных промыслов. В подмосковной Гжели до сих пор делают фарфор ручной росписи. В деревне Жостово создают яркие подносы с цветочными мотивами, а в Палехе Ивановской области расписывают лаковые миниатюры: крошечные шкатулки с сюжетами из сказок и былин.