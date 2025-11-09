Паром Seabridge вернулся в Трабзон

Паром Seabridge вернулся в Турцию после почти трех суток ожидания разрешения на заход в порт Сочи. Судно встало на якорную стоянку у краснодарского берега еще 6 ноября. По словам организаторов маршрута, лайнер прошел все необходимые проверки, включая осмотр и регистрацию в «Росморречфлоте», но так и не получил согласия на швартовку от российской стороны.

© tourdom.ru

На борту находилось 20 пассажиров, 18 из них – граждане РФ. Отметим, что билеты на первый рейс стоили 70 долларов США за сидячие места, от 90 до 220 долларов с человека за размещение в каютах разного класса. Компания-перевозчик пообещала приобрести российским туристам авиабилеты, чтобы они могли вернуться домой.

В администрации Краснодарского края заявили: позиция региона в отношении возобновления паромного сообщения по маршруту Трабзон – Сочи не изменится до решения вопросов безопасности международных рейсов.

Это возмутило как пассажиров парома, так и тех, кто собирался воспользоваться им позднее: пока Seabridge ждал разрешения, «в порт без каких-либо проблем вошло круизное судно Astoria Grande с тысячью пассажиров на борту. Это вызывает вопрос о несправедливом подходе к разным типам судов, хотя они имеют одинаковое право на вход в порт», – написали они в петиции, которую собираются отправить республиканским властям и в администрацию президента РФ.

Отметим, что многие туристы возлагали на паром большие надежды, особенно автомобилисты: «Это отличный вариант для экономии времени, чтобы добраться до Турции с автомобилем, когда начнутся перевозки авто».

«Для крымчан через Грузию нельзя, через Туапсе очень дорого и неудобно: машину отправляешь, а сам летишь. А это выход для нас», – писали в соцсетях.

Правда, некоторых смущает возраст судна:

«Все-таки 51 год – это немало... И как оно эксплуатировалось у прежних судовладельцев в Италии, Хорватии в 70–90-е годы?»

Напомним, возобновить паромное сообщение по маршруту Трабзон – Сочи планировали еще в 2024 году, однако неоднократно откладывали по различным причинам. В середине октября состоялся тестовый рейс, и уже тогда возникли проблемы: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что «запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным». По его словам, позиция региональных властей звучала «на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности», тем не менее «инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте».

Ранее TourDom.ru писал, что паром Seabridge получил разрешение на вход в территориальные воды России.