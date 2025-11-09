Вкус и колорит Кавказа: что привезти из поездки по Дагестану

Дагестан​‍​‌‍​‍‌ — это не только уникальная колоритная природа и интересная экзотическая кухня, но и огромный выбор всевозможных сувениров и подарков, которые бережно сохранят теплые воспоминания. О том, что привезти в подарок из этого удивительного региона, рассказывает автор канала «Россиянка».

Самым классическим и недорогим вариантом памятного подарка из Дагестана стали традиционные папахи — меховые шапки из овечьей или козьей шерсти, которые вполне можно купить на местных рынках всего лишь за 800−3000 рублей. Кроме того, в качестве сувениров из Дагестана часто покупают и всевозможные практичные изделия из меха, будь то коврики, тапочки и жилетки, а также легкие и воздушные летние платки и шали с традиционной золотой вышивкой.

Гастрономические​‍​‌‍​‍‌ сувениры занимают особое место. Урбеч — ореховая или семечковая паста, изготовленная путем перетирания в каменных жерновах, — считается одним из самых полезных и вкусных подарков. Можно обратить внимание на напитки — дербентский кальвадос и традиционный кумыс, а из продуктов — горный мед, орехи и местные ​‍​‌‍​‍‌специи.

Конечно, любителям холодного оружия могут понравиться кизлярские ножи с шикарной художественной гравировкой, а ценителям народных ремесел — балкарская керамика с традиционной белой росписью. К слову, керамические изделия можно не просто купить, но еще и посмотреть на процесс их создания в местных мастерских.