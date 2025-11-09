Турэксперт назвала пять регионов, где можно искупаться в горячих источниках

Зимой купаться в термальных источниках еще приятнее, чем летом: вокруг снег, от воды идет пар, да еще и вода в них полезна для здоровья. В Тюмени термальный сезон в этом году откроется 8 ноября, а разные мероприятия на курортах продлятся до конца месяца. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, в какие еще российские регионы можно поехать за лечебным купанием.

Тюмень

Тюмень нередко называют столицей термальных вод в России. Всего в области более двадцати термальных курортов с разной температурой воды – от 36 до 48°C круглый год. Некоторые находятся прямо в черте города, другие – в области. В период с 8 по 30 ноября на многих из них будут специальные развлекательные программы, музыкальные шоу и викторины с подарками. Некоторые курорты находятся прямо в черте города, например "ЛетоЛето": гостям там доступен большой аквапарк, билет – от 1 620 рублей за посещение зоны спа, доплата за аквапарк – 600 рублей; отдельно аквапарк – от 1 260 рублей. За городом (примерно в 30 минутах от Тюмени) есть курорт "Сосновый бор" (вход – от 900 рублей), а также санаторий "Сибирь" (около 19 км от города), одна из крупнейших здравниц Западно-Сибирского региона (путевка на двоих на два дня – от 28 тысяч рублей с проживанием, питанием и посещением источников). Один из самых горячих источников "СоветSky" (температура воды круглый год от 40°C) работает круглосуточно и находится примерно в 27 километрах от города.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Тюмени – около трех часов в пути в одну сторону и от 10 тысяч рублей за билеты туда и обратно, далее общественным транспортом или такси до нужного курорта.

Кавказские Минеральные Воды

Один из главных бальнеологических регионов страны, который иногда называют "музеем минералки". Здесь полно самых разных источников, в том числе и термальных вод. Есть по-спартански бюджетные, есть дорогие, есть даже бесплатные. Неподалеку от Ессентуков находится один из недорогих термальных комплексов – "Суворовские термы" с двумя комплексами источников и 17 бассейнами (700 рублей за первый час и 400 рублей за второй и последующие).

Еще один недорогой курорт – "Жемчужина Кавказа" – расположен в окрестностях Пятигорска, здесь восемь бассейнов с термальной водой разной температуры, а также есть три бассейна только для женщин. Полтора часа обойдутся в 600 рублей, безлимит на день – в 1 000 рублей. А любимые и местными, и туристами "Бесстыжие ванны" находятся Пятигорске и представляют собой углубления в скалах, наполненные водой, купаться там можно абсолютно бесплатно.

Как добраться и сколько стоит: перелет в Минеральные Воды – около 3,5 часа в пути в одну сторону и от 7 800 рублей за билеты туда и обратно, оттуда поездом или автобусом до нужного курорта.

Сочи и Краснодарский край

Один из самых крупных и известных бальнеологических курортов в России – Мацеста – расположен в Сочи. Здесь лечат уникальной водой, насыщенной сероводородом, так что стоит учитывать, что пахнет она специфически и без консультации врача к этим ваннам вас не пустят. Принимают здесь только с санаторно-курортной картой, стоимость размещения на 5 дней – от 35 тысяч рублей на двоих с питанием, стоимость оздоровительных программ (минимум на 12 дней) – от 13 300 рублей с человека.

Еще один курорт в регионе – город с говорящим названием Горячий Ключ, здесь множество санаториев, включая старейший в регионе – "Горячий Ключ". Здесь есть не только лечебные программы, но и общеоздоровительные, для которых не нужна санаторно-курортная карта. Путевка на неделю на двоих с проживанием, питанием и посещением термальных бассейнов обойдется от 45 тысяч рублей.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – около 4 часов в одну сторону и 6 800 рублей за билет туда и обратно, прямо из аэропорта до Мацесты 30 минут на "Ласточке" и от 157 рублей за билет в одну сторону, до Горячего Ключа также на "Ласточке" – 4–4,5 часа в пути и от 856 рублей за билет в одну сторону.

Башкирия

На Южном Урале близ горы Янгантау расположена одноименная здравница – санаторий, где лечат геотермальным паром: из трещинок горы струится пар, который используют для паровых и сухо-воздушных ванн. Как таковых источников в привычном понимании здесь нет, но есть насыщенные минералами пары с температурой 45–60 ºС, которые используют для лечебных и спа-процедур. Оздоровительная путевка на неделю обойдется от 7 400 рублей в день (в стоимость входит проживание, питание и базовые процедуры по назначению врача).

Как добраться и сколько стоит: перелет до Уфы – 2–2,5 часа в пути в одну сторону и от 8 800 рублей за билеты туда и обратно; далее на автобусе до станции Янгантау – примерно 3,5 часа и от 900 рублей за билет в одну сторону.

Камчатка

Логично, что в регионе много вулканов и сейсмической активности, не будет недостатка и в термальных источниках. На полуострове их действительно полно, причем многие без всякого налета цивилизации. Самые удобные для туристов горячие купальни расположены в долине Паратунка – там вокруг источников построены санатории, куда не обязательно покупать путевку с лечением, можно на пару дней и без санаторно-курортной карты. Стоимость размещения с питанием (нужно уточнять, иногда это только завтраки) и посещением бассейнов начинается от 6 000 рублей в сутки с человека.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петропавловска-Камчатского – 9 часов в пути в одну сторону и от 27 тысяч рублей за билеты туда и обратно. От города до Паратунки примерно 50 км, дорога на авто займет около 50 минут, можно добраться на автобусах, но с пересадками (например, у базы отдыха "Голубая Лагуна").