Американец рассказал, за что он благодарен России

Живущий в России американец по имени Тайсон перечислил поводы поблагодарить страну. Он поделился ими в видео, опубликованном на странице @english.tyson.texas в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

Так, блогер начал с того, что Россия научила его любить баню и терпеть жар после мороза. Также американец поблагодарил страну за зиму. Он написал, что в ней есть своя магия — снег, чай и тепло от людей.

«За чувство юмора, которое помогает пережить любую погоду. За гостеприимство, простоту и настоящие разговоры без лишнего. За атмосферу, где можно быть собой. За то, что показала, что душа — это не просто слово», — написал Тайсон.

По его словам, Россия научила его новому: терпению, уважению и умению радоваться мелочам. Также иностранец отметил и вкусную русскую кухню — борщ и другие необычные для него блюда.

Ранее жительница США приехала в гости к россиянину, сходила в местный магазин и удивилась наличию санкционных товаров на полках. Также американку поразили низкие цены на продукты питания.