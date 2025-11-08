«Довольно сложный». Туристы поделились впечатлениями от Домбая

Блогеры описали впечатления от озер Домбая словами «смотришь на эту красоту, затаив дыхание». Своими наблюдениями они поделились в личном блоге «Покажи мир | Истории из путешествий» на платформе «Дзен».

© РИА Новости

Путешественники приехали увидеть Бадукские озера из Крыма, проехав более 900 километров на машине. Им хотелось успеть застать осенние пейзажи на высокогорье, где зима наступает раньше, а также пройти пеший маршрут при наиболее благоприятных погодных условиях.

Маршрут до озер, расположенных между хребтами Бадукский и Хаджибей, они назвали невероятно живописным. В начале туристы наткнулись на интересный подвесной мост, а затем шли через хвойные и лиственные леса. Весь маршрут путешественники осилили за 5,5 часа, делая остановки для отдыха и фото.

«Надо сразу понимать, что маршрут довольно сложный, с постоянным набором высоты. И неподготовленному туристу будет крайне сложно дойти, — пишут они в своем блоге. Первое и второе озера, встретившиеся на пути россиян, их не впечатлили. Самый восторг — это третье, Бадукское озеро с прозрачной бирюзовой водой и невероятными видами на горные хребты Кавказских гор».

Однако туристам помешал вдоволь насладиться видами холодный ветер.

Тем, кто собирается подняться к Бадукским озерам, блогеры рекомендовали брать с собой теплые непродуваемые вещи, специальную трекинговую обувь, еду и воду. Также они посоветовали стартовать до 12:00, возвращаться не позже 17:00 и выбирать для прохождения маршрута сухую и ясную погоду из-за большого количества скользких участков.

