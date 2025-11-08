Невыгодная родина: почему внутренний отдых такой дорогой

Как правило, сравнивая стоимость отдыха на российских курортах и анталийском побережье Турции, мы видим, что отпуск в России выходит дороже. Автор канала «Путешествуя на диване» считает, что в этом виноваты не только санкции и девальвация рубля, но и системные экономические проблемы.

© РИА Новости

Основная из них — короткий пляжный сезон в России (в среднем 4-5 месяцев против 7-9 месяцев в Турции), который вынуждает отели впоследствии компенсировать убытки за морозную часть года. Дефицит гостиниц в России, полностью соответствующих международным стандартам, создает высокий спрос, а значит — и возможность забирать весь «сверхдоход» роскошных гостиниц.

Еще одна причина в политике двух государств. Отели Турции активно поддерживаются государственной политикой страны, которая предоставляет для них льготные тарифы на коммунальные услуги, а в России почти все отели построены на частные инвестиции.

На сегодняшний день средняя стоимость недельного отдыха в Сочи составляет 40-60 тыс. рублей для бюджетных отелей и 237-266 тыс. рублей для 5-звездочных курортов. Иными словами, российские курорты, несмотря на последние колебания валютных курсов, и по сей день стоят в полтора раза дороже ​‍​‌‍​‍‌турецких.

