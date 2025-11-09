Когда «Поезд Деда Мороза» отправится в свое пятое путешествие

Пятое путешествие "Поезда Деда Мороза" стартует 19 ноября 2025 года из Владивостока. Как сообщается в телеграм-канале проекта, состав преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов России.

© РИА Новости

Маршрут охватит Дальний Восток, Сибирь, Урал, Русский Север и европейскую часть страны. Впервые новогоднюю ночь поезд встретит в Иваново, отмечается в публикации.

Продажа билетов открыта с 15:00 для Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Белогорска, Читы, Улан-Удэ, Слюдянки, Иркутска, Нижнеудинска, Канска-Енисейского, Красноярска, Ачинска, Кемерово, Барнаула и Омска.

В публикации уточняется, что вместимость передвижной резиденции ограничена – одновременно ее могут посетить 15 человек за сеанс, а кукольный театр — 26 человек.

Количество сеансов зависит от времени стоянки в каждом городе. С 11 ноября продажа билетов будет открываться за 30 дней до прибытия состава в конкретный город.

Ранее сообщалось, что с 23 декабря из Москвы в Великий Устюг начнет курсировать туристический поезд "Мороз-экспресс". В этом сезоне к путешествию смогут присоединиться также жители Ярославля и Вологды. Всего подготовлено 8 рейсов с современными вагонами и вагоном-рестораном.