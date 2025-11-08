Эксперт указал на проблему, связанную с монгольскими туристами в РФ

Страхование в России монгольских туристов, путешествующих на личном автомобиле, должно быть узаконено, чтобы повысить безопасность путешествий. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС российский участник девятого совещания по туризму между РФ, Монголией и КНР, генеральный директор группы компаний "Орда" Дамдин Дашиев.

«Очень мало частных автовладельцев Монголии оформляют страховки при въезде в Россию, в отличие от международных грузоперевозчиков. Отсутствие страхового полиса у нас грозит штрафом всего в 500 рублей, но в случае ДТП создает проблемы для россиян. Поэтому необходимо узаконить обязательное страхование монгольских автотуристов для безопасности путешествий», — сказал руководитель компании, которая более 10 лет назад открыла у крупнейшего российско-монгольского автомобильного погранперехода Кяхта круглосуточный пункт нескольких ведущих компаний РФ для страхования машин из Монголии.

Дашиев добавил, что при этом россиян, пересекающих монгольскую границу, на своих машинах, обязывают покупать страховые полисы, а путешественники из РФ стабильно входят в тройку лидеров турпотока Монголии. Ее министр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чинбатын Ундрам по окончании совещания презентовала будущее международное авторалли "Великий чайный путь".