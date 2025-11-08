Эксперт похвастался успехами туризма в Сибири

Сегодня в России отмечают День Сибири. Праздник посвящён огромному региону, который для многих стал символом природной силы и богатства страны. Традиция празднования восходит к 1881 году, когда император Александр III обратился с посланием к жителям Сибири, подчеркнув значение этого края для России.

О туризме в самом большом регионе страны Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин:

"Сибирь огромная территория, куда входит около 15 субъектов Российской Федерации. Некоторые из них достаточно известны туристам и популярны. Например, Алтайский край, Республика Алтай, Тюменская область, Новосибирская, Иркутская область - Байкал вместе с Бурятией, Якутия и так далее. Но есть менее популярные, ну, допустим, Хантай-Монтийский, Ямала-Неневский округа. В меньшей степени, пользуясь популярностью туристов, конечно чем Алтай. Ну, все регионы, да, у нас в этом году получили на 5-10% больше туристов. В этом смысле, да, все регионы развиваются. Просто, если мы говорим о том, какие туристы являются источником этого развития. Я бы сказал так, что это местные туристы, которые тоже хотят отдыхать, которым тоже нужны качественные отели, горнолыжные курорты, отели с бассейнами и spa даже зимой".

Ежегодно 8 ноября в сибирских городах проходят праздничные мероприятия, концерты и народные гуляния, посвящённые истории и культуре этого уникального региона.